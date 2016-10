Anwältin von Peggys Mutter: «Wie 15 Jahre zurückversetzt»

17.10.2016



Wettin (dpa) - Die neuesten Entwicklungen im Fall der getöteten Peggy haben deren Familie in die Zeit vor 15 Jahren zurückversetzt. «Über eine mögliche Verbindung zum NSU war Peggys Mutter sehr ergriffen und bestürzt», sagte deren Rechtsanwältin Ramona Hoyer am Montag in Wettin (Saalekreis). In der Vorwoche war bekannt geworden, dass am Leichenfundort des kleinen Mädchens in Thüringen auch Genmaterial des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden wurde. Es stelle sich die Frage, wann Peggy nun «nach Hause» kommen kann und ihr Leichnam freigegeben werde. Ob es tatsächlich einen an Peggys Mutter adressierten «Hassbrief» aus der Neonaziszene gab, wollte Hoyer weder dementieren noch bestätigen.