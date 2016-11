Aus der Traum vom All

Naturwissenschaftlerin Thorid Zierold darf 2020 zwar nicht selbst als erste deutsche Frau ins Weltall fliegen, ein Teil von ihr tritt die Reise eventuell aber trotzdem an.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 23.11.2016



Chemnitz. Die erste deutsche Frau auf der Weltraumstation ISS wird nicht Thorid Zierold heißen. Das gab die Wissenschaftlerin und Vizechefin des Chemnitzer Naturkundemuseums gestern bekannt.

In einem Castingverfahren mit 408 Bewerberinnen, konnte sich die 38-Jährige immerhin den 86. Platz sichern. Zum Wettbewerb hatte Claudia Kessler aufgerufen, selbst Raumfahrtmanagerin und Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Thorid Zierold folgte dem Ruf und hätte damit die Chance gehabt, 40 Jahre nach dem Weltraumflug von Siegmund Jähn, eine zweite Premiere nach Sachsen zu holen. In der ersten Auswahlrunde schaffte sie es unter die ersten 90 Bewerberinnen, um weiterzukommen, hätte sie aber mindestens Platz 30 erringen müssen.

"Für mich persönlich war das Ganze ein Gewinn. Ich habe viele Powerfrauen kennengelernt und auch Siegmund Jähn. Das prägt auf jeden Fall", sagt Zierold. Mit vielen Bewerberinnen habe sie sich vernetzt und angefreundet. In Trauer versinken möchte die Forscherin nun nicht, sondern sich weiter ihren Forschungsprojekten widmen. Die Absolventin der Freiberger Bergakademie untersucht seit Jahren Urzeitkrebse der Gattung Triops cancriformis - auch unter der Fragestellung, wie die Tiere unter widrigen Bedingungen überleben konnten. Einige Urzeitkrebse schickte Thorid Zierold schon auf Forschungstour ins All. Mit ihnen wurden Experimente in der Internationalen Raumstation durchgeführt. 2010 flog eine erste Ladung Triopse im Projekt "Biorisk" mit. Dabei arbeitete Zierold mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen. Nach ihrer Rückkehr auf die Erde wurden die Urzeitkrebse wieder nach Chemnitz zurückbeordert, dort schlüpften sie unter der Aufsicht von Thorid Zierold.

Mit dem Weltall hat die Wissenschaftlerin übrigens noch lange nicht abgeschlossen. "Wer weiß, vielleicht kann ich ja ein Experiment so vorbereiten, dass die Astronautin, die 2020 ins All fliegt, es dort durchführen kann. Dann nimmt sie immerhin ein Stück von mir mit", hofft Zierold.

Vorher muss die Forscherin aber noch die zweite Weltraumtour ihrer Urzeitkrebse auswerten. Sie kehrten nämlich erst im Frühling wieder ins Chemnitzer Naturkundemuseum und damit auch ins Labor von Thorid Zierold zurück.