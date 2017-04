Blitzmarathon: Trotz Warnung war jeder 20. Fahrer zu schnell

Die Nachhaltigkeit ist umstritten und immer weniger Bundesländer machen mit. In Sachsen haben Polizei und Kommunen wieder mal ein Zeichen gesetzt, mehr aber nicht.

Von Gabi Thieme

erschienen am 20.04.2017



Chemnitz. Bei dem Blitzmarathon der Polizei am Mittwoch sind auf Sachsens Straßen - trotz Ankündigungen und ständiger Warnungen im Radio - 4067 Tempoverstöße festgestellt worden. Damit waren 5,1 Prozent der Fahrer zu schnell unterwegs. Wie das Innenministerium in Dresden gestern bilanzierte, wurden insgesamt 80.049 Fahrzeuge kontrolliert, knapp 50.000 davon durch die blitzerberechtigten Landkreise und Städte. Die Polizei war mit fast 300 Bediensteten an knapp 120 Kontrollstellen im Einsatz. Der dreisteste Raser ging der Polizei in Leipzig ins Netz: Er düste mit 140 Sachen durch die Innenstadt bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde. Bei den Kontrollen durch Kommunen wurden in Löbau vier Fahrverbote verhängt, im Kreis Görlitz drei. Mit groß angelegten Kontrollen war die Polizei am Mittwoch in mehreren Bundesländern gegen Raser vorgegangen. Damit sollten Autofahrer auf die Gefahren des Geschwindigkeitsrauschs aufmerksam gemacht werden. Obwohl viele Standorte von Blitzern vorab bekannt gemacht wurden, erwischten die Beamten wie schon in den Vorjahren etliche Temposünder.

Kontrollen gab es in diesem Jahr allerdings nur noch in sechs Bundesländern und dort wiederum von unterschiedlicher Dauer und Intensität. Bayern hatte an mehr als 1900 Stellen Kontrollen eingerichtet, in Brandenburg wurde an 200 Stellen geblitzt, das Saarland beteiligte sich mit 26 Messstellen. Nordrhein-Westfalen, das 2012 als erstes Bundesland überhaupt einen Blitzmarathon veranstaltete, beteiligte sich gar nicht. Grund war nach Angaben des dortigen Innenministeriums das Großaufgebot von 4000 Einsatzkräften für den bevorstehenden AfD-Parteitag und eine Gegenveranstaltung in Köln. Deshalb hätten zu wenige Beamte für die Raser-Kontrolle zur Verfügung gestanden.

Die sächsische Polizei hatte sich 2016 nicht beteiligt: wegen der damals angespannten Personallage angesichts der Flüchtlingskrise. Stattdessen wurde nur die gemeinsam mit dem ADAC organisierte Aktion "Blitz for Kids" zum Schuljahresstart gemacht, die auch in diesem Jahr zwei Wochen lang geplant ist.

Beim Blitzmarathon 2015 waren rund 4600 Autofahrer mit zu hohem Tempo erwischt worden. Insgesamt waren damals aber rund 127.000 Fahrzeuge kontrolliert worden, also über ein Drittel mehr als in dieser Woche. Innenminister Markus Ulbig (CDU) hält die Beteiligung an der europaweiten Aktion für sinnvoll. Zu hohe Geschwindigkeit sei Ursache für 14 Prozent der Verkehrsunfälle. Noch bedenklicher sei die hohe Zahl von Verkehrstoten bei Unfällen wegen zu schnellen Fahrens. 40 der 162 Toten von 2016 waren Opfer von Raserei.