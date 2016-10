CDU sieht in Duligs Parteitags-Rede «ausgestreckte Hand»

erschienen am 22.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Nach dem Koalitionsstreit der vergangenen Tage sieht man in der sächsischen Union wieder eine Annäherung bei den Sozialdemokraten. SPD-Parteichef Martin Dulig habe Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) das Vertrauen ausgesprochen, sagte der CDU-Abgeordnete Georg-Ludwig von Breitenbuch am Samstag am Rande des SPD-Parteitags in Chemnitz, an dem er als Vertreter des Regierungspartners teilnahm. «Es ist ja schon die Hand ausgestreckt worden.»

Zwar halte er den Vorwurf der Selbstgefälligkeit, den Dulig gegenüber der CDU in seiner Parteitagsrede erhoben hatte, für einen «gemeinen Begriff». Aber natürlich seien CDU und SPD «unterschiedliche Partner», sagte von Breitenbuch. «Es ist ja auch nicht schlecht, wenn das mal nach außen sichtbar wird.»

CDU und SPD hatten sich in den vergangenen Tagen einen heftigen Schlagabtausch geliefert, nachdem der stellvertretende Ministerpräsident Dulig rechte Tendenzen in sächsischen Behörden und mangelnden Veränderungswillen in der Union kritisiert hatte.