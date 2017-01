Das Vogtland wird jetzt von einem alten Kaufhaus aus regiert

Was Hamburg seine Elbphilharmonie, ist dem Vogtland sein neues Landratsamt: ein Bau auf alten Mauern, viel teurer und länger gebaut als geplant. Jetzt wird die Behördenzentrale in Plauen eingeweiht. Kommt es zum "Elphi"-Effekt?

Von Uwe Selbmann und Tino Beyer

erschienen am 18.01.2017



Plauen. Ein bisschen peinlich ist es Vogtland-Landrat Rolf Keil (CDU) schon: Das neue Plauener Landratsamt wird wohl fast doppelt so teuer wie anfangs genannt und hat mit knapp sechs Jahren Bauzeit auch deutlich länger als geplant gedauert. Um die 50 Millionen Euro wird der An- und Umbau des ehemaligen Kaufhauses Tietz in der Innenstadt einschließlich Bau eines Parkhauses am Ende kosten. Ob die prognostizierten Einsparungseffekte durch die Zentrale jemals so eintreten werden wie berechnet, ist offen.

Also verzichtet der neue Landrat auf eine offizielle Einweihungsfeier - selbst wenn der neue Behördensitz die bisher größte Einzelinvestition des Landkreises ist. Mit einem Tag der offenen Tür will Keil den Vogtländern am Samstag lieber unter Beweis stellen, dass - gegenteiligen Meinungen zum Trotz - im neuen Landratsamt weder nobel noch protzig, sondern überwiegend zweckmäßig und modern gebaut wurde.

Die Mehrkosten und die lange Bauzeit waren, so heißt es immer wieder, durch nicht Vorhersehbares beim Eingriff in die alte Bausub- stanz des Warenhauses bedingt. Mal machten unvermutete Altlasten die Entsorgung, mal eine Schlammblase die Gründung aufwendiger. Die historische Fassade blieb stehen, ein Anbau wurde entkernt, aufgestockt und erneut angebaut. 26,5 Millionen Euro betragen die Zuschüsse des Freistaates Sachsen. Ursprünglich sollte der Bau mal 28Millionen Euro kosten. Keils Amtsvorgänger Tassilo Lenk (CDU), der das Projekt anschob, glaubte sich mit einem einkalkulierten Risikozuschlag von zehn Prozent auf sicherer Seite: "Mit mir gibt es keinen Cent mehr", erklärte er 2010 in einem Interview. Noch während seiner Amtszeit erwies sich das als Trugschluss.

Nachdem Lenk in den Ruhestand gegangen war, hieß es, seine anfangs genannten 28 Millionen seien eine "durch nichts gedeckte Zahl" gewesen. Frühzeitig sagten fachkundige Beobachter voraus, dass das Vorhaben bei um die 50 Millionen Euro landen werde - es war schließlich nicht das erste Mal im Vogtland, dass Baukosten aus politischen Gründen heruntergerechnet wurden. Beim Bau der Vogtland-Arena in Klingenthal war es ähnlich. Auch dieses Mal trat die Vorhersage ein. Mit Mut zur Wahrheit hätte für den Bauherren ein Blick in die Nachbarschaft des neuen Landratsamtes gereicht: In den schlichten Neubau des Einkaufszentrums Stadt-Galerie steckte die Hamburger ECE-Gruppe im Jahr 2001 rund 77Millionen Euro.

Das neue Landratsamt weist durchaus vergleichbare Dimensionen auf: Die vom historischen Haupteingang an der Fußgängerzone Bahnhofstraße abgewandten Anbauten von Büroflächen sind geschätzt mindestens noch 1,5-mal so groß wie das ursprüngliche Warenhaus selbst. Das war in den Jahren 1911 bis 1914 durch den Handelsmagnaten Julius Tietz errichtet worden - mit einer Fassade aus Pfälzer Sandstein, vier Kronleuchtern aus Bronze in einem 20 Meter hohen Lichthof, einer drei Meter breiten Prunktreppe sowie mit Marmor verkleideten Pfeilern.

Als Tietz das Kaufhaus baute, lebten in Plauen fast 120.000 Menschen. Heute ist es noch etwas mehr als die Hälfte. Im Zweiten Weltkrieg schwer von Bomben getroffen, blieb vom Glanz des Kaufhauses kaum etwas übrig. In den einstigen Lichthof wurden zur Zeit der DDR Rolltreppen eingebaut. Nach 1989 führte die zum Kaufhof-Konzern gehörende Horten AG die Geschäfte. Im Jahr 2000 schloss sie das Kaufhaus.

Zehn Jahre stand das beste Haus am Platze dann leer, bevor Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) dem Vogtlandkreis das Gebäude als Verwaltungszentrale schmackhaft machte - einschließlich einer Mitgift. Auf Beschluss des Stadtrates unterstützte die Stadt den Bau mit 7,1 Millionen Euro. Das Geld dafür nahm sie aus Ausgleichszahlungen des Freistaates Sachsen, der Plauen damit für den Verlust der Kreisfreiheit 2008 eine Zeitlang entschädigte. Der klamme Landkreis selbst nahm für seinen Anteil an der Bausumme Kredite auf.

Nicht alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung ziehen in die neue Zentrale. Einige Außenstellen bleiben erhalten. Knapp 600 Mitarbeiter aber strömen seit Ende vergangenen Jahres nun Tag für Tag in Plauens Innenstadt. Ihr Ankommen hat sich bereits bemerkbar gemacht: Stellplätze in Parkhäusern der Innenstadt sind knapper geworden, Parkgebühren im Stadtzentrum wurden erhöht. Händler und Gewerbetreibende hoffen darauf, dass Angestellte bald auch Läden und Lokale der Innenstadt beleben.

Hamburg schwärmt seit der Eröffnung der Elbphilharmonie vom "Elphi"-Effekt: Plötzlich finden viele den bis dato umstrittenen Bau an der Elbe toll. An der Weißen Elster ist das wohl eher nicht in Sicht: Eine Behörde ist eine Behörde und kein Ort schöner Künste. Trotzdem werden beim Tag der offenen Tür am Samstag, 9 bis 14 Uhr, zahlreiche Besucher erkunden, was aus dem ehemaligen Kaufhaus geworden ist. Den Vergleich haben die Gäste direkt vor Augen: Eingangszone und Foyer zieren mit Fotomotiven bespannte Wände des historischen Kaufhausgeschehens.