Dieb mit diversen Identitäten festgenommen

erschienen am 24.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Bundespolizei hat am Bahnhof Dresden-Neustadt einen gesuchten Betrüger festgenommen, der verschiedene Identitäten hatte. Sie fanden bei ihm vier Personaldokumente, fünf Kreditkarten, einen Führerschein sowie eine Krankenversicherungskarte - allesamt auf verschiedene Personen ausgestellt. Außerdem hatte der Mann Drogen dabei. Vor der Festnahme am Sonntagnachmittag soll er eine Drogerie bestohlen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Das Diebesgut: Schokolade und Zahncreme. Unter seiner tatsächlichen Identität war der Mann wegen Betrugs gesucht worden.