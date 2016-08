Drahtseilbahn Augustusburg fÃ¤hrt wieder

Drahtseilbahn Augustusburg fährt wieder

erschienen am 24.08.2016



Augustusburg (dpa/sn) - Nach drei Tagen Stillstand wegen eines technischen Defekts fährt die Drahtseilbahn Augustusburg wieder. «Um 15.00 Uhr haben wir den Betrieb wieder aufgenommen», sagte der stellvertretende Betriebsleiter Tino Groß am Mittwoch. Ein fehlerhaftes Ventil in einem Hydraulikaggregat in einem der beiden historischen Wagen hatte den Betrieb seit Sonntag ruhen lassen. Das nötige Ersatzteil sei kurzfristig in Chemnitz verfügbar gewesen, so dass die Reparatur schnell habe erfolgen können, sagte Groß.

Die 1911 eröffnete Bahn verbindet den Ortsteil Erdmannsdorf mit der Stadt Augustusburg und ist eine Touristenattraktion. Die Fahrt dauert acht Minuten. Dabei überwindet die Bahn auf etwa 1,2 Kilometern Länge einen Höhenunterschied von rund 168 Metern. Sie wurde von 2005 bis 2006 gründlich erneuert. Die Berg- und Talstation sind in historischem Zustand erhalten.