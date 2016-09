Drei Autos in Leipzig komplett ausgebrannt

erschienen am 02.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Drei Autos sind in Leipzig in Brand geraten. Die Fahrzeuge standen in der Nacht zum Freitag in einem Wohngebiet unmittelbar nebeneinander und brannten komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden noch ermittelt.