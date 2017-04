Dresden reist ohne Druck nach Braunschweig

erschienen am 07.04.2017



Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will auch am Montag beim Tabellen-Dritten Eintracht Braunschweig (20.15 Uhr/Sky) befreit aufspielen und drei Punkte einfahren. «Wir haben weniger Druck als die anderen. Natürlich wollen wir auch dort eine gute Leistung zeigen und wenn möglich gewinnen», sagte Dynamos Trainer Uwe Neuhaus am Freitag auf der Pressekonferenz des Tabellen-Fünften.

Verzichten muss der 57-Jährige neben den verletzten Marco Hartmann und Hendrik Starostzik auch auf Marvin Stefaniak. Er muss wegen seiner fünften Gelben Karte aussetzen. Pascal Testroet und Akaki Gogia konnte zwar wieder ins Training einsteigen, fallen aber voraussichtlich ebenfalls noch aus.