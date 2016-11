Ein Tabu-Thema an Schulen: Gewalt gegen Lehrer

Jeder Vierte erlebte schon Psychoterror von Schülern, sechs von 100 wurden angegriffen. Fallen Flüchtlinge dabei besonders auf?

Von Oliver Hach

erschienen am 14.11.2016



Düsseldorf/Chemnitz. Pöbeleien, Mobbing, Schläge: Viele Lehrer sind bei der Arbeit Gewalt durch Schüler ausgesetzt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen bundesweiten Umfrage. So wurden sechs Prozent der knapp 755.000 an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland tätigen Lehrkräfte bereits Opfer physischer Gewalt, wie aus einer am Montag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hervorgeht. "Das sind über 45.000 Lehrerinnen und Lehrer, die tätlich angegriffen wurden", sagt der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann. Jeder Vierte erlitt bereits psychische Gewalt.

Der Verbandschef spricht von einem Tabu-Thema. So hätten 15 Prozent der Befragten angegeben, dass sie bei psychischen Angriffen durch Schüler nichts unternommen haben, bei Angriffen durch Eltern sogar 35 Prozent. Mehr als drei Viertel der Befragten sah eine Zunahme von Formen des Mobbings über das Internet. "Gewalt gegen Lehrkräfte wird häufig als jobimmanent abgetan und kleingeredet", beklagt Beckmann. "Es ist skandalös, so zu tun, als sei es Bestandteil des Berufes, sich beleidigen, belästigen und körperlich angreifen zu lassen."

Der VBE fordert eine genaue Dokumentation derartiger Vorfälle. So werden Übergriffe gegenüber Lehrern statistisch bisher nicht erfasst. "Wir haben dazu keine Erhebung", bestätigt Lutz Steinert, Sprecher der Sächsischen Bildungsagentur. Er bestätigt eine Zunahme verbaler Gewalt von Schülern gegenüber Lehrern, vor allem in sozialen Medien. "Hemmschwellen sind gesunken."

Michael Jung, stellvertretender Landesvorsitzender des sächsischen Lehrerverbands (SLV), berichtet von Einzelfällen physischer Gewalt, die von den Opfern aus Scham geheimgehalten würden. Auch die Schulen hielten sich bedeckt, um angesichts des extremen Personalmangels als Arbeitgeber nicht noch unattraktiver zu werden. So sei eine Kollegin an einer Förderschule in Mittelsachsen von einem Schüler geschlagen worden und habe daraufhin ihre Versetzung beantragt.

Der Freiberger Oberschullehrer berichtet zugleich von wachsenden Problemen mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. "Da gehen die Kollegen zu zweit in die Klassen, um der Lage Herr zu werden. Frauen werden dort definitiv überhaupt nicht akzeptiert." Dem widerspricht Tobias Andrä, der Flüchtlinge unterrichtet: "Verbale Kraftmeierei gibt es bei minderjährigen Asylbewerbern ebenso wie bei deutschen Schülern. Diese unterscheiden sich nur sprachlich." Körperliche Gewalt gegen Lehrer habe er noch nicht erlebt.

Das Kultusministerium in Dresden sieht keine Zunahme bei der Gewalt gegen Lehrer. Sprecher Dirk Reelfs sagt, allenfalls die Art der Gewalt habe sich geändert; Cyber-Mobbing spiele heute eine große Rolle. So lange es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass sich die Probleme verstärkten, sei es nicht sinnvoll, mit der Erfassung den Lehrern zusätzliche Aufgaben zu übertragen. Zum mangelnden Respekt junger Flüchtlinge gegenüber Lehrerinnen sagt Reelfs: "Da genügt fast immer eine klare Ansage gleich zu Beginn."