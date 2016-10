Elf Bewohner bei Brand in Döbeln verletzt

erschienen am 26.10.2016



Döbeln (dpa/sn) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln (Kreis Mittelsachsen) sind in der Nacht zum Mittwoch elf Menschen verletzt worden. Die Bewohner im Alter zwischen sechs und 56 Jahren sowie ein zehn Monate altes Baby wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer kurz vor Mitternacht gelegt und ein im Hausflur abgestellter Kinderwagen entzündet wurde. Ein 56 Jahre alter Nachbar wurde vorläufig festgenommen. Der Verdacht der schweren Brandstiftung wird geprüft.