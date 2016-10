Gestohlene Betonmischer in Tschechien gefunden

erschienen am 24.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Zwei morgens in Gornau (Erzgebirge) gestohlene Betonmischer wurden noch am Abend des selben Tages von der tschechischen Polizei in Prag sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Unbekannte die beiden Fahrzeuge im Wert von rund 250 000 Euro von einem Firmengelände gestohlen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag. Obwohl die Ermittlungen noch andauern, wurden die Fahrzeuge zurück nach Deutschland überführt. Die Beamten prüfen nun, ob auch ein fehlgeschlagener Diebstahl eines Betonmischers im rund 35 Kilometer entfernten Olbernhau am Mittwoch mit der Tat in Verbindung steht.