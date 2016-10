Gewerkschaft: Suizid ist dauerhaft nicht zu verhindern

erschienen am 13.10.2016



Regis-Breitingen (dpa) - Nach Ansicht der Gewerkschaft der Strafvollzugsbeamten trägt das Personal der JVA Leipzig keine Schuld am Suizid des terrorverdächtigen Syrers Dschaber al-Bakr. «Die Beamten haben sich an die vorgegebenen Kontrollen gehalten», sagte der Vorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Sachsens, René Selle, am Donnerstag. Zunächst sei alle 15 Minuten, später nach Anraten von Experten alle 30 Minuten kontrolliert worden.

Selbst mit einer 24-Stunden-Beobachtung, einer sogenannten Sitzwache, sei ein Suizid nicht dauerhaft zu verhindern, sagte Selle. «Wer den festen Willen zur Selbsttötung hat, setzt das irgendwann in die Tat um, egal ob im Gefängnis oder draußen» sagte Selle. Er forderte mehr Personal in den Justizvollzugsanstalten Sachsens und eine bessere Qualifikation der Vollzugsbeamten angesichts der wachsenden Zahl ausländischer Insassen.

Al-Bakr war am Montag festgenommen worden. Er soll einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant und bereits weitestgehend vorbereitet haben. Am Mittwochabend hat sich der 22-Jährige in der JVA Leipzig mit einem T-Shirt stranguliert.