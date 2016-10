Glättegefahr steigt am Wochenende

erschienen am 21.10.2016



Leipzig (dpa) - Am Wochenende steigt die Glättegefahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. «Vereinzelt ist nachts Bodenfrost bis ins Tiefland möglich», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitagmorgen in Leipzig. Tagsüber könnten am Samstag und Sonntag Temperaturen von bis zu zehn Grad erreicht werden. Es regne immer wieder, in den höheren Lagen sei leichter Schneefall möglich. Von Montag an kehre vorübergehend mildere Luft zurück. Doch: «Es bleibt herbstlich-schmuddelig», sagte der Meteorologe.