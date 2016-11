Grünen-Chef Kasek: Angriff nicht von Fans des 1. FC Lok

erschienen am 09.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Attacke auf den sächsischen Grünen-Chef Jürgen Kasek in einer Regionalbahn ging offensichtlich nicht von Fans des 1. FC Lok aus. Das hätten Gespräche mit Verantwortlichen des Fußballclubs ergeben, teilte Kasek am Mittwoch in Dresden mit. Demnach habe es sich vielmehr um politisch motivierte Chaoten gehandelt, die dem Verein seit langem bekannt seien und mit denen dieser nichts zu tun haben wolle. Zusammen mit dem Verein wolle er nun gegen Hooligans vorgehen und Fanprojekte fördern, sagte der Grünen-Politiker. Seine Fraktion habe dafür 130 000 Euro Fördergeld vom Land beantragt.

Kasek und drei Begleiter waren am Sonntag in einem Regionalzug attackiert worden. Er hatte zunächst vermutet, das es sich um Fans des 1. FC Lok handele, die von einem Spiel in Jena kamen. Die Hooligans hatten sich offenbar unter die Fans gemischt, sagte Kasek. Der Grünen-Chef engagiert sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus.