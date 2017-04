Häuslebauer müssen tiefer in die Tasche greifen

erschienen am 11.04.2017



Kamenz (dpa/sn) - Der Traum von den eigenen vier Wänden wird in Sachsen teurer. Ein Neubau kostete im Februar 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Die Preise stiegen vor allem für Tapezierarbeiten (7,8 Prozent) und Trockenbau (6,3 Prozent). Für Erd- und Gerüstarbeiten mussten Eigentümer sogar 6,7 Prozent mehr bezahlen. Wer an seiner Wohnung nur «Schönheitsreparaturen» wollte, musste immerhin 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr bezahlen.