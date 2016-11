In Sachsen gilt Stallpflicht für Geflügel - auf unbestimmte Zeit

Eine hochansteckende Variante der Vogelgrippe breitet sich aus. Nicht nur im Freistaat werden daher nun die Vorsorgemaßnahmen hochgefahren. Manchen Gänsehalter stellt das vor Probleme.

Von Jan-Dirk Franke, Hans-EdzardBusemann und Sabine Siebold

erschienen am 14.11.2016



Dresden/Berlin. Nun steht es fest: In Sachsen müssen Geflügelhalter ihre Tiere von der Wiese holen und auf unbestimmte Zeit im Stall unterbringen. Die Landesdirektion und das Ministerium für Verbraucherschutz haben am Montag eine landesweite Aufstallung angeordnet. Das sei notwendig geworden, weil das Vogelgrippe-Virus H5N8 bei einer am Cospudener See aufgefundenen Reiherente nachgewiesen wurde. Seit Samstag liege ein entsprechender Befund des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) vor, wie das Verbraucherschutzministerium erklärte. Somit gelte der Ausbruch der Geflügelpest in Sachsen als amtlich festgestellt, hieß es. Die Behörden hätten sich vorsorglich für die Stallpflicht entschieden, weil man noch mitten in der Zugvogel-Periode stecke und das Virus hoch pathogen sei.

Nach Einschätzung des sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes bereitet die Stallpflicht vielen Gänse- und Entenhaltern im Freistaat aber Probleme. Denn sie hätten oft keine ausreichend großen Stallflächen, um die Tiere ganztägig drin zu lassen. Gerd Hinkelmann vom gleichnamigen Geflügelhof in Seelitz (Mittelsachsen) verwies darauf, dass der Schritt für seine Tiere eine große Umstellung bedeute. "Im Freien haben sie eine ganz andere Bewegungsfreiheit". Die Unterbringung im Stall führe dazu, dass die Tiere in der sogenannten Endmast nicht wie geplant zunehmen, weil sich die Vögel erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen und lernen müssten, sich langsam zu bewegen. "Es werden wohl vier ganz harte Wochen", sagt Hinkelmann, der mehrere Hundert Gänse und Enten hält.

Die Veterinärämter in den Kreisen hätten zwar die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, sagte Branchenverbandschef Günther Drobisch. Die Entscheidung liege aber bei den Behörden. Drobisch: "Für die Gänsehalter ist das sehr schwierig." Denn mit einer Ausnahmegenehmigung steigt für sie das Risiko, ihren Bestand zu verlieren. Erkrankt ein Tier, müssen alle Tiere gekeult werden. Laut Ministeriumssprecherin Annett Hofmann ist aber nicht zwingend ein fester Stall erforderlich. Nötig sei eine Überdachung, damit kein Kot auf die Fläche falle. Und mit seitlichen Netzen könne der Kontakt mit Wildvögeln ausgeschlossen werden.

In ganz Deutschland fahren derweil die Veterinärbehörden die Sicherheitsmaßnahmen hoch. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt zog am Montag sogar eine bundesweite Stallpflicht für Geflügel in Erwägung, um Kontakte mit erkrankten Wildvögeln zu verhindern. "Wir werden in Abstimmung mit den Ländern, wenn es sich ausdehnt, auch in eigener Entscheidung auf Bundesebene mit dem Krisenstab eine Aufstallungspflicht beschließen", kündigte der CSU-Politiker an. Dem FLI zufolge ist das in diesem Jahr auftretende Virus H5N8 aggressiver als beim Befall vor zwei Jahren. Der Erreger gilt als ungefährlich für Menschen, ist aber eine Bedrohung für Hausgeflügel. In Deutschland ist bislang bei zwei Geflügelhaltern in Schleswig-Holstein und einem in Mecklenburg-Vorpommern die Vogelgrippe - die auch Geflügelpest genannt wird - nachgewiesen. Daneben gibt es zahlreiche bestätigte Fälle unter Wildvögeln. So wurde in Baden-Württemberg bis Montag

zunächst bei 126 Wildvögeln das Virus nachgewiesen. Schleswig-Holstein erließ bereits am Wochenende eine landesweite Stallpflicht. In Mecklenburg-Vorpommern wurden fünf Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete eingerichtet. Aus Sperrbezirken darf 21 Tage kein Geflügel heraustransportiert werden. (mit rtr)