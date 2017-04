"Jugend forscht": Vom smarten Hausaufgabenheft bis zur Bettwanzenforschung

Unter dem Motto "Zukunft - ich gestalte sie!" stellten 27 Jugendliche Projekte bei "Jugend forscht" vor. Zwei Preisträger kommen aus Chemnitz.

Von Eva Prase

erschienen am 10.04.2017



Dresden/Chemnitz. Wenn Conrad Schmidt früh in die Schule kam und die erste Stunde ausfiel, ärgerte er sich. "Ich hätte ausschlafen können." Diese Misslichkeit veranlasste ihn, eine Android-App zu entwickeln, die ein normales Hausaufgabenheft ersetzen kann. Seine App ist gekoppelt mit dem Schulserver, und er kann sehen, wann Stunden ausfallen, ob die Zimmerbelegung sich ändert. Er kann sich mit der App auch an Klausuren erinnern lassen. Schmidt geht ans Keppler-Gymnasium in Chemnitz, wo bereits zwei Drittel der Schüler sein "smartes Hausaufgabenheft" nutzen. Für dessen Entwicklung erhielt der 18-jährige den Sonderpreis des Sächsischen Kultusministeriums beim Landeswettbeweb "Jugend forscht".

Schmidt freut sich nicht nur über den Preis, sondern verbindet damit die Hoffnung, dass "seine" Hausaufgabenheft-App in allen Schulen eingeführt wird. "Letztlich arbeiten ja alle Schulen mit demselben Verwaltungssystem", so der Schüler.