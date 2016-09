Kabinett segnet Landesausstellung zur Industriekultur ab

erschienen am 13.09.2016



Zwickau (dpa/sn) - Zwickau richtet nun doch die zentrale Landesausstellung zur Industriekultur im Jahr 2020 aus. Das hat das Kabinett am Dienstag in Dresden entschieden. Neben der Leitausstellung im sogenannten Audi-Bau wird es wie geplant sechs PrĂ€sentationen an anderen Orten geben. Eigentlich war die 4. Landesausstellung Sachsens schon fĂŒr 2018 im Zwickauer Horch-Hochhaus vorgesehen. Die Stadt stellte allerdings vor zwei Jahren fest, dass die Sanierung in der gegebenen Frist nicht möglich ist. Auch der in Privatbesitz befindliche Audi-Bau muss fĂŒr 4,7 Millionen Euro erst umgebaut und saniert werden. Die Schau kostet 8,5 Millionen Euro.