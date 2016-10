Lehramtsstudium in Chemnitz tritt auf der Stelle

Südwestsachsen leidet besonders unter Lehrermangel. Abhilfe ist von der Uni Chemnitz nicht zu erwarten. Im Landtag gab es dafür viel Unverständnis.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 25.10.2016



Dresden/Chemnitz. Eine Ausweitung der Lehrerausbildung in Chemnitz steht weiter in den Sternen - obwohl sich aktuell für das Herbstsemester rund 1000 Interessenten auf die maximal 100 Studienplätze für das Grundschullehramt beworben haben. Auch auf die erstmals eingerichtete Zusatzausbildung als Lehrer für Deutsch als Zweitsprache haben sich über 70 Anwärter auf die 20 Plätze gemeldet. Dennoch sieht das Wissenschaftsministerium keinen Bedarf für weitere Studienplätze. Das ist das Ergebnis einer parlamentarischen Expertenanhörung speziell zur Region Chemnitz auf Initiative der Linkspartei gestern im Dresdner Landtag.

Die TU Chemnitz bildet nach einer etwa 15-jährigen Unterbrechung seit Ende 2013 wieder Pädagogen aus. Die Wiederaufnahme war eine Forderung der FDP in der schwarz-gelben Koalition von 2009 bis 2014. Dem Vorstoß lag die Tatsache zugrunde, dass Lehrer überwiegend in jenen Regionen bleiben, wo sie herkommen oder wo sie ausgebildet wurden. Die Region Chemnitz ist besonders vom Mangel an Grundschullehrern betroffen. Mit dem Neustart sollte dieser Nachteil ausgeglichen werden.

Doch diese Hoffnungen haben sich bisher nur zum Teil erfüllt. So ist die Ausbildung noch bis 2020 befristet. Das, so Bernhard Koring, Pädagogikprofessor an der TU Chemnitz, erschwere die Gewinnung von Lehrpersonal. Befristete Verträge hielten Professoren und Dozenten ab, sich nach Südwestsachsen zu verpflichten. So seien immer noch zwei Professuren unbesetzt. Isabelle Deyzac als Studentenvertreterin aus Chemnitz nannte es ein "Wunder", dass sich der Personalmangel noch nicht stärker auf das Studium ausgewirkt habe. Auch eine zeitliche Befristung der Ausbildung bis 2025, die derzeit im Gespräch sei, helfe da wenig. "Damit würde die letzte Immatrikulation im Studienjahr 2020/2021 stattfinden", kritisierte Philipp Rochold, Bildungsbürgermeister von Chemnitz, der ebenfalls als Experte eingeladen war.

Rochold forderte dagegen, die Zahl der Studienplätze in Chemnitz zu verdoppeln. Auch andere Redner plädierten für 180 bis 240 Immatrikulationen pro Jahr für das Grundschulamt. "Damit kann der Lehrermangel in der Region mittelfristig ausgeglichen werden", sagte Koring. Schriftlich hatte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) im Vorfeld der Anhörung erklärt, dass die Regierung die Zahl der Studienanfängerplätze im Lehramt auf 2000 pro Jahr festgelegt habe. "Die TU Chemnitz ist integraler Bestandteil dieser Festlegung", heißt es. Damit wird es bei den 100 Grundschullehrerstudenten pro Jahr bleiben.

Der aus Wirtschaftskreisen geforderten Aufnahme einer Berufsschullehrerausbildung in Chemnitz erteilte selbst Koring eine Absage. Sinnvoll sei die Ausbildung von Mittelschullehrern besonders in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, so Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz.

Einig waren sich die Vertreter aller drei Lehrer ausbildenden Universitäten in Sachsen - Leipzig, Dresden und Chemnitz - in Bezug auf ein gemeinsames Programm zur Qualifizierung von Seiteneinsteigern. Jeder zweite im Herbst eingestellte Lehrer in Sachsen ist kein "gelernter" Pädagoge. Im Raum Chemnitz lag diese Quote bei zwei Dritteln. Seiteneinsteiger werde es noch vermehrt für mindestens zehn Jahre geben, hieß es. Sie müssten unbedingt weitergebildet und mit einem "akademischen Siegel" versehen werden. Alles andere sei Eltern in Sachsen nicht zu vermitteln.