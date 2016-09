Leipziger Hauptbahnhof fÃ¼r gut vier Tage dicht

Leipziger Hauptbahnhof für gut vier Tage dicht

Weil neue Gleise an die Stellwerkstechnik angeschlossen werden, müssen Reisende umplanen und einige Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen

erschienen am 20.09.2016



Leipzig. Wegen Bauarbeiten wird der Hauptbahnhof in Leipzig von Mittwochfrüh 8 Uhr bis Sonntag 8 Uhr voll gesperrt. "Freie Presse" erklärt, was Reisende jetzt beachten müssen.

Was bedeutet die Vollsperrung?

Der Fernverkehr muss um den Hauptbahnhof herumgeleitet werden, ein Großteil der IC- und ICE-Züge hält am Bahnhof Leipzig-Messe. Dorthin kommt man vom Hauptbahnhof aus mit der Straßenbahn-Linie 16. Die Fernzüge der Linie Berlin-Leipzig-München werden über Bitterfeld und Halle geführt und halten dort. Im Nahverkehr muss streckenweise in Busse umgestiegen werden. Auch die viel genutzten Pendel-Strecken zwischen Leipzig, Halle und Magdeburg sind betroffen. Änderungen gibt es etwa im Betrieb der S-Bahn Mitteldeutschland, denn das Herzstück des Netzes, der Leipziger City-Tunnel, ist durch die Vollsperrung ebenfalls dicht. So werden die S-Bahn-Linien S 5 und S 5x von Zwickau nach Leipzig/Halle Flughafen zwischen den Stationen Connewitz und Messe durch Busse ersetzt. Für die aus Chemnitz kommenden Züge der Mitteldeutschen Regiobahn ist nur am Sonntag zwischen 0 und 8 Uhr in Liebertwolkwitz Schluss, von da aus geht dann es mit dem Bus weiter. Ebenfalls nur am Sonntag gibt es Einschränkungen bei der Regionalbahn Leipzig Hbf-Döbeln, hier fahren in der Zeit laut DB-Angaben zwischen Borsdorf und dem Hauptbahnhof ersatzweise Busse.

Wer muss umplanen?

Leipzig ist einer der wichtigsten Verkehrsknoten in der Region. Die Sperrung hat Auswirkung auf Dutzende Strecken und Linien. Reisende sollten sich vor der Fahrt über die Änderungen informieren. Laut Bahn ist alles in die elektronischen Fahrpläne eingespeist. Durch die Umleitungen, Ersatzbusse und den Ersatzhalt Leipzig-Messe kann es zu längeren Fahrzeiten kommen.

Warum ist das nötig?

Weil neue Bahnanlagen an die Stellwerkstechnik angeschlossen werden. Dafür müssen die Systeme heruntergefahren, die Technik aufgespielt und getestet werden. (dpa)