Loipen vor der Haustür

Wandern macht bei viel Schnee nicht jedem Spaß. Besser geht das in der Langlaufpiste. Dazu muss man derzeit aber nicht bis ins Gebirge fahren. Nur Fußgänger machen Ärger.

Von Gabi Thieme

erschienen am 27.01.2017



Chemnitz. Die Eheleute Reichert aus Chemnitz sind des Lobes voll: Sie brauchen nicht bis in die Kammlagen zum Skilaufen fahren, sondern können vor der Haustür in eine Loipe einsteigen. Sie müssen in Altchemnitz nur den Pfarrhübel hoch und schnallen sich auf Höhe des Tierheims die Skier an. Wegweiser gibt es nicht, aber man kann sich auch nicht verlaufen. Immer den Spuren nach!, lautet hier die Devise. Die Loipe führt im weiten Bogen bis zur Kreuzung Pappel, von dort - anspruchsvoller als der Wanderweg - nach Berbisdorf, wo ebenfalls viele loslaufen. An der Kirche geht es zurück, vorbei an den höchstgelegenen Häusern von Einsiedel - aussichtsreich auf sonniger Strecke. Zwölf Kilometer kommen so zusammen. Ein Teilstück ist für Skating präpariert. Ein Schild weist darauf hin, wann die Strecke vom Skiverein genutzt wird. Dort hängen auch Zettel mit der Bankverbindung des Vereins, der so dezent um eine freiwillige Spende zur Loipenpflege bittet. "Es kommt zumindest so viel zusammen, dass wir davon die Dieselkosten bestreiten können", sagt Andreas Eigner vom Skiverein.

In Voigtsdorf im Landkreis Mittelsachsen funktioniert es ähnlich. Das Dorf bei Sayda wartet mit einer Traumstrecke auf - zumindest an windstillen Tagen. Die Sektion Wintersport präpariert die zwölf Kilometer über sonnige Höhen für jedermann, der Spaß am Langlauf hat. Elvira Paul, Ehefrau des "Loipenwarts", testet regelmäßig, ob die Strecke in Ordnung ist. Sie räumt ein, dass es für Auswärtige etwas schwierig sei, den Einstieg zu finden. "Wir sind gerade dabei, den zu beschildern." Dort und in der Kaufhalle des Dorfes gibt es Spendenbüchsen, für all jene, die sich bedanken wollen. Eine Loipengebühr zu kassieren, sei zu aufwändig, so Paul.

Das sieht auch Tilo Henkelmann vom Skiverein Falkenau so. Der Verein betreibt in dem Flöhaer Ortsteil den Lift am Skihang. Dort kann man in diesem Winter in eine Loipe einsteigen. Sie führt zunächst oberhalb der Bahnstrecke Chemnitz-Freiberg über Feld und Flur und dann auf die frühere, nicht mehr genutzte Bahntrasse. Damit haben Wintersportler die Möglichkeit, in einer Loipe bis über den historischen Hetzdorfer Viadukt zu laufen. Das Angebot sei vor allem für Leute aus dem Ort und der Umgebung gedacht, die wegen acht Kilometern nicht bis ins Gebirge fahren wollen, sagt Henkelmann.

In Augustusburg sieht man das ähnlich. Dort haben sich die Betreiber des Skihangs Rost's Wiesen entschlossen, auch Langläufer zu bedienen. Wer es anspruchsvoll mag, kann am Bahnhof Erdmannsdorf über den sogenannten E-Weg hinauf bis zum Hotel am Kunnerstein laufen. Von dort sind es 50 Meter bis zur Anbindung an einen 2,5- und einen 10-Kilometer-Kurs. Wer erst dort einsteigen will, kann den Parkplatz vom Wintertreffen der Motorradfahrer an der Straße nach Waldkirchen nutzen. "Bis zu 70 Autos, die dort zeitweise stehen, belegen den Zuspruch", sagt Uwe Schreier, Gesellschafter von Rost's Wiesen. Bezahlt werden muss nichts, nicht mal fürs Parken. Die Kosten für den Diesel des Spurenlegers fallen beim Liftbetrieb ab. Gespurt wird er von Freiwilligen - bis hin zum Bürgermeister. Ärger gebe es eigentlich nur auf dem E-Weg. "Fußgänger meinen, den für sich beanspruchen zu können. Leider laufen sie auch in den Spuren", ärgert sich Schreier. Ein Problem, dass man auch in Einsiedel gut kennt. Für ein Novum sorgt an diesem Wochenende der Golfclub Gahlenz in Mittelsachsen. Es hat auf dem verschneiten Golfplatz eine drei Kilometer lange Loipe gespurt.

Im Vogtland erhält eine Strecke vor den Toren von Plauen besonders viel Lob. Dort haben Bastler selbst ein Spurgerät gebaut, dass sich an ihren Motorschlitten hängen lässt. 30Kilometer sind seit vergangenem Wochenende präpariert worden. Der Clou: Der Erfinder des Spurgeräts, Michael Ebert, macht gar keinen Langlauf. Er spricht vielmehr von "Gemeinnutz" und vielen Bekannten, denen er damit eine Freude gemacht habe. (mit manu)

