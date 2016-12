Lok eines Güterzuges im Bahnhof Pirna entgleist

erschienen am 08.12.2016



Pirna/Leipzig (dpa/sn) - Die Lokomotive eines Güterzuges ist im Bahnhof Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz) entgleist. Die Ursache und der genaue Hergang sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Betreibers HSL Logistik GmbH Hamburg am Donnerstag. Auch über den Schaden konnte das Unternehmen noch keine Angaben machen. Nach dem Unfall am Mittwochabend sei die Lok mit Hilfe des Technischen Hilfswerkes wieder auf die Schiene und in eine Werkstatt gebracht worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Zugverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Leipzig.