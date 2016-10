Luthers Tischreden: Kirchgemeinden feiern Reformationstag

erschienen am 26.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die evangelischen Kirchgemeinden in Sachsen feiern am kommenden Montag die Reformation mit Gottesdiensten, Konzerten und anderen Veranstaltungen. Für Landesbischof Carsten Rentzing sind die Lehren Martin Luthers «bis heute noch prägend», wie ihn das Landeskirchenamt am Mittwoch in Dresden zitierte. Neben der Freiheitsbotschaft sei die Erkenntnis aktuell, dass «die wesentlichen Dinge im Leben geschenkt sind». Und der eigene Glaube könne gegenüber dem anderen nicht kriegerisch erzwungen werden.

«Der äußerliche Friede in dieser Welt will ausgehandelt und erarbeitet sein», sagte Rentzing angesichts des Unfriedens in der Welt. Der Friede in den Herzen hingegen sei ein Geschenk, «das um Gottes Willen anzunehmen und zu bewahren ist». Rentzing wird zum Reformationstag im Meißner Dom predigen.

In Markkleeberg-West bei Leipzig wird ein Luther-Spiel zum Thesenanschlag inszeniert: Vier Wochen lang soll eine transportable Tür durch die Stadt touren, an der Vorschläge zur Zukunft von Kirche und Gesellschaft angeheftet werden können. In Leisnig (Mittelsachsen) dagegen «ist der Luther los»: Dort gibt es «Essen wie zu Luther-Zeiten». Schüler in Schneeberg (Erzgebirge) wiederum können Bibelverse drucken oder Pilgersandalen und -stöcke herstellen. In der Oberlausitz schließlich werden «Luthers Tischreden» gehalten und eine Statue des Reformators enthüllt - zur Musik eines Hörner-Duos.