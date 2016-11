Lutz Bachmann wegen Volksverhetzung verurteilt

Im Prozess zu Facebook-Einträgen des späteren Pegida-Anführers 2014 bleibt es nun bei einer vierstelligen Geldstrafe.

Von Tino Moritz

erschienen am 30.11.2016



Dresden. Im Landgericht Dresden erschien Lutz Bachmann am Mittwoch zwar nicht, meldete sich aber dennoch wie gewohnt zu Wort. "Die Geschichte hat es oft genug bewiesen, dass Menschen, die von einem System verurteilt und verfolgt wurden, vom nächsten System als Helden gefeiert wurden", verkündete der 43-Jährige auf seinem Facebook-Profil, auf dem er gleich noch klarstellte, dass er "nie in irgendeiner Weise meine Schuld gestanden oder eingeräumt" habe. Das sei bloß "eine Erfindung der Lügenpresse".

Kurz zuvor hatten sowohl seine Verteidigerin Katja Reichel als auch Staatsanwalt Tobias Uhlmann ihre Berufungsanträge gegen die Verurteilung Bachmanns zu einer Geldstrafe über 9600 Euro zurückgezogen - nachdem das Landgericht seine Sympathien für die Entscheidung der Vorinstanz deutlich zum Ausdruck gebracht hatte. "Wir sind der Meinung, dass das amtsgerichtliche Urteil gut begründet und gut vertretbar ist", sagte der Vorsitzende Richter Martin Schultze-Griebler.

Dabei handelte es sich um eine Geldstrafe über 120 Tagessätze à 80 Euro. Den Schuldspruch hatte das Amtsgericht Anfang Mai wegen Volksverhetzung verhängt. Bachmann hatte im September 2014 auf Facebook Flüchtlinge und Asylbewerber als "Gelumpe", "Viehzeug" und "Drecksvieh" bezeichnet - und es damit nach Überzeugung des Gerichts zumindest billigend in Kauf genommen, den öffentlichen Frieden zu stören.

Sieben Monate Freiheitsstrafe hatte die Staatsanwaltschaft damals beantragt, die Verteidigung hingegen Freispruch. Sie bezweifelte die Autorenschaft Bachmanns. Er selbst hatte zuvor auf Facebook von einem "rein politisch motivierten und einzig zur Diskreditierung meiner Person und von Pegida herbeigezauberten und zurechtgefakten Prozess" gesprochen und zugleich gedroht, anschließend "wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung" gegen diejenigen zu klagen, die ihm den Prozess eingebrockt haben.

Davon war nun keine Rede mehr. "Absolut zufrieden" sei sie genauso wie ihr Mandant, es sei "alles gut", erklärte Verteidigerin Reichel. "Herr Bachmann kann jetzt seiner Tätigkeit weiter nachgehen." Welche sie meinte, blieb unklar. In der kurzen mündlichen Verhandlung zuvor hatte Reichel nicht nur bestätigt, dass Bachmann "beruflich auf Teneriffa tätig" sei, sondern auch von einer seit 2015 anhaltenden Unterstützung durch "private Investoren, auch international" gesprochen, "um politisch aktiv zu sein".

Bachmann selbst beruhigte später schwer enttäuschte Anhänger auf Facebook damit, dass die Rücknahme der Berufung "mit nächstem Jahr zu tun" habe, die Erklärung werde es "in Kürze" geben. Im Gerichtssaal hatte sich die Beweisaufnahme im Wesentlichen auf die Verlesung seines umfangreichen Vorstrafenregisters beschränkt - vorsätzliches Fahren ohne Führerschein gehörte genauso dazu wie Verurteilungen oder Strafbefehle wegen Körperverletzung, Diebstahls in 16 Fällen, versuchter Anstiftung zur Falschaussage, Handel mit harten Drogen und verweigerter Unterhaltszahlungen. Nur von Volksverhetzung war bisher nie die Rede - nun ist das anders.

Tatsächlich dürften sich einige Pegida-Unterstützer berufen fühlen, Bachmann bei der Begleichung der Geldstrafe, der Kosten des ersten Verfahrens und der ihm selbst entstandenen Kosten durch die Berufung zu helfen. Dass anders als beim ersten Prozess kaum ein Sympathisant am angekündigten Protest vor dem Gericht teilnahm und auch das Publikum im Saal fast ausschließlich aus Journalisten bestand, begründete Bachmann damit, die Leute "bereits seit Wochen" um Nicht-Erscheinen gebeten zu haben.