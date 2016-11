NSU: Die bis heute offenen Fragen

Fünf Jahre währt nun der Versuch, das Terrornetz des NSU auszuleuchten. Seit 2013 läuft der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte. Zwölf Ausschüsse von Bundestag und sieben Länderparlamenten sollen zudem Verstrickungen der Geheimdienste ausloten. Vieles ist bis heute offen.

Von Jens Eumann

erschienen am 04.11.2016



Chemnitz/Zwickau. Wie eng war der NSU-Kontakt des Zwickauer V-Manns "Primus"? Was wusste er, was wussten seine Dienstherren über die Morde, denen von 2000 bis 2007 bundesweit neun ausländische Gewerbetreibende und eine Polizistin zum Opfer fielen? Der Fragenkomplex um den Zwickauer Neonazi Ralf Marschner, den das Bundesamt für Verfassungsschutz von 1992 bis 2002 in Zwickau als Spitzel führte, war die NSU-Spur, die jüngst die meisten Wellen schlug. Zumindest bis sie überlagert wurde - von den Wirren um DNA-Spuren des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt am Fundort des Skeletts der 2001 in Franken entführten neunjährigen Peggy K.

Als Sänger einer rechtsextremen Band aus dem Neonazi-Netzwerk "Blood and Honour" und als Betreiber einer Zwickauer Neonazi-Boutique war Marschner unter dem Namen "Manole" in der örtlichen Szene allen bekannt. Auch besaß er Kontakte zu NSU-Unterstützern, die das Trio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt beim Abtauchen 1998 in Chemnitz versteckt hatten. Für Direktkontakt Marschners zum Trio gibt es auch viele Hinweise - ebenso wie Verdachtsmomente gegen den V-Mann selbst.

Der erste Hinweis ging kurz nach Auffliegen des NSU ein. Ein Zeuge berichtete am Telefon, er habe Mundlos und Böhnhardt zu Pfingsten 1998, also nach ihrem Abtauchen in den sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU), bei einem Fußballturnier im thüringischen Greiz getroffen. Sie seien von einem "fetten" Mann mit Hund begleitet worden. Der Begleiter habe den Zeugen auf Schusswaffen angesprochen, weil der Zeuge damals illegal mit Waffen gehandelt habe. Die Beschreibung, die er zum Begleiter der Uwes abgab, traf auf Marschner und seine Kampfhündin Bonnie zu. Auf einer ihm vorgelegten Mappe mit Fotos acht verschiedener Männer, zwei davon fett, tippte der Zeuge später auf Marschner. Tage nach Auffliegen des NSU tauchte im Nachfolgegeschäft des von Marschner gegründeten "Last Resort Shops" ein T-Shirt auf, das die Trickfilmfigur Rosaroter Panther mit dem Schriftzug "Staatsfeind" zeigte. Eine staatsfeindliche Bedeutung kommt der Figur erst seit Bekanntwerden des Paul-Panther-Bekenner-Videos zur NSU-Mordserie im November 2011 zu. Laut Personal des Ladens, den ein Geschäftspartner Marschners 2002 übernommen hatte, hing das Shirt da aber schon lang im Laden. Es war also nicht nur eine zynische Verneigung gegenüber dem Video, sondern ein Indiz für eine Vorabkenntnis von Film und Morden vor der NSU-Enttarnung. Trotz Eignerwechsels hatte Marschner weiter im Shop gearbeitet, ehe er aus Zwickau verschwand.