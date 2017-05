Nach Fund eines toten Jägers: Polizei ermittelt

erschienen am 17.05.2017



Grimma (dpa/sn) - Nach dem Fund eines toten Jägers in Grimma (Landkreis Leipzig) versuchen Ermittler den Unfallhergang zu rekonstruieren. Eine Leichenschau erfolgte noch am Dienstag am Fundort im Wald, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der 67-Jährige war dort mit einer Schusswunde im Bauch gefunden worden. Zunächst blieb unklar, wie er sich die Verletzung zuzog. Ein Verbrechen schlossen die Ermittler aus. Eine Obduktion soll nun neue Erkenntnisse bringen. Der Mann war am Montagabend zur Jagd in dem Waldstück zwischen Kaditzsch und Schkortitz aufgebrochen.