Nationalspielerin Hubinger wirft HCL zum Sieg

erschienen am 28.09.2016



Leipzig (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben am vierten Bundesligaspieltag ihren dritten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Norman Rentsch setzte sich am Mittwochabend gegen den Tabellennachbarn Buxtehuder SV mit 35:32 (18:17) durch. Erfolgreichste HCL-Torsch√ľtzin vor 1281 Zuschauern in der heimischen Arena war Nationalspielerin Anne Hubinger mit zw√∂lf Treffern. Bei den G√§sten gl√§nzte Friederike Gubernatis mit sieben Toren.¬†

Der HCL erwischte einen schlechten Start und lag 2:5 im Hintertreffen. Trainer Rentsch nahm eine Auszeit. Die Ansage zeigte Wirkung: Mit vier Toren in Serie ging der Gastgeber beim 6:5 erstmals in F√ľhrung. Dank einer starken Katja Kramarczyk zwischen den HCL-Pfosten blieb es knapp, aber meist lag Buxtehude mit zwei Treffern in Front. Das Fehlen von Luisa Schulze, die sich mit R√ľckenproblemen herumplagt, machte sich in der Abwehr bemerkbar. Ende des ersten Durchgangs riss der HCL das Spiel wieder an sich.

Hubinger agierte vom Siebenmeterpunkt sicher und setzte auch aus dem Spiel f√ľr den Gastgeber im Angriff Akzente. Weil nun auch die Abwehr sicherer stand, verschaffte sich der HCL bis zur 45. Minute ein Vier-Tore-Polster und gewann am Ende verdient. Bereits am Samstag stehen sich beide Teams in Buxtehude in der zweiten Runde des DHB-Pokals erneut gegen√ľber.¬†