Neuer Intercity heißt «Nationalpark Sächsische Schweiz»

erschienen am 20.05.2017



Bad Schandau (dpa/sn) - Die Bahn wirbt künftig für ein Naturschutzgebiet in Sachsen. Am Samstag taufte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) in Bad Schandau einen Intercity auf den Namen «Nationalpark Sächsische Schweiz». Mit dem Doppelstockzug der neuen Baureihe «Intercity 2» trage erstmals ein Zug der Deutschen Bahn den Namen eines Schutzgebietes, teilte das Sächsische Ministerium für Umweltschutz und Landwirtschaft mit.