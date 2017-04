Politologe darf der NPD "Vertreibung" unterstellen

Gericht hält Äußerungen vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt

Von Tino Moritz

erschienen am 28.04.2017



Dresden. Im Streit um Äußerungen des Politikwissenschaftlers Steffen Kailitz hat die NPD eine juristische Niederlage erlitten. Das Landgericht Dresden wies ihre Unterlassungsklage in einem am Freitag verkündeten Urteil ab, da die monierten Aussagen des Mitarbeiters am Hannah-Arendt-Institut der TU Dresden vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt seien. Dagegen kann die NPD vor dem Oberlandesgericht noch Berufung einlegen.

Kailitz hatte vor einem Jahr in der Wochenzeitung "Die Zeit" geschrieben, dass die NPD "rassistisch motivierte Staatsverbrechen" plane. Und: "Sie will acht bis elf Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben, darunter mehrere Millionen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund." Die NPD klagte, weil sie darin eine "nachweislich unwahre Tatsachenbehauptung" sah.

Dieser Sicht folgte das Gericht nicht, sondern sprach unter Verweis auf den Kontext der Behauptung von einer Meinungsäußerung. Tatsächlich hatte Kailitz seine These unter den Vorbehalt einer NPD-Regierungsübernahme gestellt und sie aus seiner jahrelangen Beschäftigung mit der Programmatik sowie Aussagen von Parteifunktionären abgeleitet. Für Aufsehen hatte der Fall vor allem deshalb gesorgt, weil Kailitz seine These bereits als Sachverständiger im NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten hatte. Dennoch hatte das Landgericht Dresden dem Verbotsbefürworter die weitere Behauptung zunächst per einstweiliger Verfügung untersagt.

Diese Entscheidung traf Einzelrichter Jens Maier. Der 55-Jährige kandidiert inzwischen auf Platz 2 der AfD-Landesliste für den Bundestag. Wenige Stunde nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die verfassungsfeindliche NPD wegen Bedeutungslosigkeit nicht zu verbieten, bezeichnete Maier sie öffentlich als "einzige Partei, die immer entschlossen zu Deutschland gestanden hat". Daraufhin änderte das Landgericht intern die Zuständigkeiten so, dass Maier nicht mehr für Pressesachen zuständig war. Diese Besetzungsänderung betraf auch den Fall Kailitz, was die NPD im Verfahren vergeblich rügte.