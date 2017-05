Polizei fasst mutmaßliche Planenschlitzer-Bande

erschienen am 22.05.2017



Chemnitz/Brieselang (dpa) - Die Chemnitzer Polizei hat einer mutmaßlichen Planenschlitzer-Bande das Handwerk gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sitzen bereits seit Samstagabend vier Männer in Haft. Diese waren Freitagnacht im brandenburgischen Brieselang von Zivilfahndern aus Chemnitz auf frischer Tat erwischt worden. Den Angaben zufolge handelt es sich um vier Männer im Alter von 23, 39, 41 und 42 Jahren. Nach zahlreichen Diebstählen von Lkws auf Rastplätzen seit Jahresbeginn hatten Autobahnpolizei und Kriminalpolizei intensiv ermittelt.

In einer Gemeinschaftsaktion der Operativen Fahndungsgruppe der Polizeidirektion Chemnitz, des Landeskriminalamtes Sachsen und Kollegen aus Brandenburg erfolgte in Brieselang der Zugriff. Zwei der vier Männer hatten in dem Gewerbegebiet Planen mehrerer Laster aufgeschlitzt und waren dabei, vom Auflieger eines Sattelzuges aus dem Landkreis Mittelsachsen 160 Kartons mit Instantkaffee in einen Kleintransporter umzuladen. Ihre zwei Komplizen wurde nach einer Flucht kurz vor Berlin gefunden und festgenommen.

Nun wird geprüft, ob das Quartett auch für andere Delikte etwa auf dem Rastplatz Neukirchener Wald an der Autobahn A72 oder in Radeburg an der A13 verantwortlich ist.