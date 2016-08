RBÂ Leipzig holt Kyriakos Papadopoulos von Leverkusen

RB Leipzig holt Kyriakos Papadopoulos von Leverkusen

erschienen am 30.08.2016



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat kurz vor Transferschluss noch Kyriakos Papadopoulos von Bayer Leverkusen verpflichtet. Der 24-jährige Innenverteidiger soll für ein Jahr ausgeliehen werden, teilte der Verein am Dienstagabend mit. Zuvor hatte die «Leipziger Volkszeitung» (Online-Ausgabe) über den Transfer berichtet.

Der 1,85 Meter große griechische Nationalspieler, der in der Saison 2014/2015 vom FC Schalke nach Leverkusen gewechselt war, hatte bei Bayer noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Die Leipziger sollen jetzt eine Kaufoption besitzen.

Zuvor wurde Mittelfeldspieler Massimo Bruno an den RSC Anderlecht verliehen. Wie der belgische Erstligist am Dienstag auf Twitter mitteilte, wird der 22-Jährige für ein Jahr an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Der Belgier spielte bereits von 2011 bis 2014 bei Anderlecht, ehe er 2014 zum FC Red Bull Salzburg ging.

Nachdem Leipzig am Sonntag den Brasilianer Bernardo sowie den Schotten Oliver Burke verpflichtet hatte, wird wohl auch Atinc Nukan die Messestädter verlassen. Der 23-jährige Türke soll bereits zum Medizincheck in Richtung seines Ex-Clubs Besiktas Istanbul unterwegs sein. Nukan war ebenfalls erst in der Vorsaison gekommen. Der neue Trainer Ralph Hasenhüttl setzte bisher nicht auf ihn.

Noch am Montagnachmittag hatte es geheißen, dass es keine Transferaktivitäten mehr geben werde. Zudem wollten die Leipziger nur Spieler bis 23 Jahre verpflichten.