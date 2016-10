SC DHfK Leipzig erkämpft knappen Sieg in Gummersbach

erschienen am 23.10.2016



Gummersbach (dpa) - Der SC DHfK Leipzig bleibt in der Handball-Bundesliga auswärts ungeschlagen und hat am Sonntag seinen fünften Saisonsieg eingefahren. Das Team von Trainer Christian Prokop gewann beim VfL Gummersbach knapp mit 24:22 (15:12) und verteidigte damit den fünften Tabellenplatz. Maximilian Janke, Franz Semper und Lukas Binder avancierten mit je fünf Treffern zu den erfolgreichsten DHfK-Torschützen. Beim Gastgeber traf Simon Ernst sechsmal.

Nach zehn Minuten konnten sich die Gäste beim 5:3 erstmals leicht absetzen. Mit dem taktischen Mittel des siebten Feldspielers baute Leipzig seine Führung weiter auf 12:7 aus. Doch am Ende des ersten Durchgangs nutzte das Prokop-Team seine Chancen nicht mehr konsequent genug, sodass Gummersbach wieder auf drei Treffer herankam.

Nach der Pause glich der Gastgeber schnell zum 15:15 aus. Der SC DHfK benötigte fast acht Minuten, um seinen ersten Treffer in der zweiten Halbzeit zu erzielen. In der 40. Minute musste Abwehrchef Bastian Roscheck zudem nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe mit Rot vom Feld. Doch Leipzig behielt die Nerven, geriet nie in Rückstand und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Ende.