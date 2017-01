Schnee und Glätte: Chaos auf den Straßen

Von unseren Redaktionen (mit dpa)

erschienen am 16.01.2017



Chemnitz. Teils starke, immer wieder einsetzende Schneefälle und Verwehungen haben in der Nacht und am Montagvormittag in Teilen Sachsens für massive Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Fahrzeuge kamen mitunter nur im Schritttempo voran. Einige Straßen mussten komplett gesperrt werden, unter anderem die K 7791 zwischen Burkersdorf und Friedersdorf in Mittelsachsen.

Im Landkreis Mittelsachsen sind die sechs Straßenmeistereien derzeit mit 55 Fahrzeugen im Dauereinsatz auf den rund 1600 Kilometer langen Netz an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Es wird geräumt und gestreut, wobei im Bereich Freiberg und Brand-Erbisdorf auch die Schneeschleuder und die Fräse zum Einsatz kam. In den vergangenen 24 Stunden wurden 568 Tonnen Salz gestreut.

Bereits am Sonntagnachmittag und -abend hat starker Schneefall zu Unfällen geführt. Auf der A4 kam laut Polizei eine 18-Jährige mit ihrem Fiat kurz nach der Anschlussstelle Berbersdorf beim Überholen auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Fiat kollidierte mit dem Wildschutzzaun und kippte um. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro.

In Oberlichtenau war ein 18-Jähriger mit seinem Audi auf der glatten S 200 ebenfalls ins Schleudern geraten. Der Audi kollidierte mit einem entgegenkommenden Dacia, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstand. Die Dacia-Fahrerin wurde bei dem Unfall

leicht verletzt.

Vier Fahrzeuge wurden bei einem Unfall in Kalkwerk beschädigt. An einer Steigung der B 101 überholte ein 37-jähriger VW-Fahrer ein am Fahrbahnrand befindliches Auto. Ein entgegenkommender VW-Fahrer musste bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Zwei nachfolgende Autos fuhren auf. Ein Fahrzeug stieß noch gegen einen entgegenkommenden Audi. Schaden: 19.000 Euro. Der VW des 37-Jährigen blieb unbeschädigt.

Laut dem Wetterdienst wetter.net ist in den nächsten Tagen Schnee kaum noch zu erwarten. Es wird vor allen Dingen eins: kalt. Besonders die Nächte fallen recht frostig aus. (fp)

