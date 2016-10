Spaziergänger finden toten Wolf: Tier ist verhungert

erschienen am 20.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Spaziergänger haben am vergangenen Samstag bei Rehnsdorf (Landkreis Bautzen) einen toten Wolf gefunden. Das Tier starb an Auszehrung, wie das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz in Rietschen am Donnerstag nach der Untersuchung des Kadavers mitteilte. Das Tier habe offenbar wegen einer Verletzung an der Innenseite der Lippen seit längerer Zeit weder Nahrung noch Wasser zu sich nehmen können und sei verhungert und verdurstet.

Der am Mittwoch an der Straße zwischen Bernsdorf und Leippe darüber hinaus gefundene verletzte Wolfswelpe musste laut Kontaktbüro eingeschläfert werden. Bei der Untersuchung stellte der Tierarzt mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen fest, die eine Heilung des etwa fünf Monate alten Tieres ausschlossen, hieß es. Experten bemerkten bei der Untersuchung des Kadavers, dass der Welpe in sehr jungem Alter beschossen wurde. Das Landratsamt will Anzeige gegen unbekannt erstatten.

In Sachsen gibt es insgesamt 15 Rudel, drei Paare und ein Einzeltier.