TierquÃ¤lerei auf der Autobahn

Tierquälerei auf der Autobahn

Zwei Tage lang haben Polizei und Veterinäramt an der A 4 Tiertransporte gestoppt und vor allem die artgerechte Beförderung überprüft. Eine tote Kuh, auf engstem Raum zusammengepferchte Ferkel und ein Fahrer ohne die nötigen Papiere gehörten zur Bilanz. Die Fahrer trifft nur ein Teil der Schuld.

Von Gabi Thieme

erschienen am 31.08.2016



Hainichen. Der Anblick macht selbst Andreas Poike für einen Moment sprachlos. Der amtliche Tierarzt vom Landratsamt Mittelsachsen schaut an diesem sonnigen Tag entsetzt auf die Ladefläche des vor ihm parkenden Tiertransporters. Dessen Ladung: 21 Kühe. Eine liegt tot am Boden. Eine zweite scheint verletzt und kaum überlebensfähig zu sein. Bei drei Kühen sind die Euter so prall, dass sie mit Sicherheit an diesem Morgen nicht gemolken wurden. "Sie sind so nicht transportfähig", urteilt Poike. Der Tierarzt verständigt sich kurz mit den Polizeibeamten der Kontrollgruppe Tiertransporte, mit denen er in dieser Woche zwei Tage lang auf dem Rastplatz "Rossauer Wald" an der A 4 Position bezogen hat, um Laster, die Tiere über Bundesfernstraßen quer durch Deutschland fahren, unter die Lupe zu nehmen.Dieser Lkw, der auf dem Weg zu einer Verladestation ist, darf nicht weiterfahren. Doch die 21 Tiere auf dem Parkplatz abzuladen und gar hier zu melken, ist unmöglich. In Begleitung von Amtstierarzt und Polizei geht es zurück zur zuständigen Firma. Diese zusätzlichen 40 Fahrminuten können dem Schlachtvieh an diesem Mittag nicht erspart werden. Anschließend bleibt Andreas Poike nichts anderes übrig, als die schon halb verendete Kuh einzuschläfern. Umgehend lässt er die drei Milchkühe melken und begutachtet auch die übrigen 16 Tiere, von denen eins extrem gestresst wirkt. Der promovierte Tierarzt spricht von gravierenden Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und die Transportauflagen. Und er sagt: "Das ist kein Einzelfall."

Der Veterinär nennt es eine "massive Zwickmühle", in der sich Fahrer wie dieser befinden. "Der hat sicher beim Aufladen erkannt, dass mindestens zwei Tiere in keinem guten Zustand waren." Doch er stehe unter dem Druck, unter dem das gesamte Transportgewerbe leidet, muss Ware schnellstens von A nach B bringen. Hauptschuld an diesem Debakel hier habe der Ursprungsbetrieb, aus dem die Tiere kommen. "Wir prüfen in solchen Fällen immer, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat handelt. Hier sieht es sehr nach einer Straftat aus." Deshalb gehe der Fall an die Staatsanwaltschaft mit dem Hinweis, nicht nur gegen die Spedition, sondern auch den Herkunftsbetrieb zu ermitteln.Keine 24 Stunden später schaut der Tierarzt an derselben Kontrollstelle wieder ungläubig durch die Lüftungsschlitze diesmal eines Ferkeltransporters aus Ostsachsen, der Richtung Regensburg unterwegs ist. Poike vergleicht die Ladung mit der zur Verfügung stehenden Fläche. "Es sind 60 Tiere zu viel geladen", stellt er fest. Die 530 Ferkel im Alter von sechs Wochen verteilen sich auf knapp 100 Quadratmeter Fläche, in drei Etagen übereinander. "Nötig wären mindestens 120 Quadratmeter", stimmt Jens Klimowitz von der Chemnitzer Polizei zu. Er hat sich seit etwa drei Jahren auf Tiertransporte spezialisiert und erlebt bei jeder Kontrolle, wie sich Fahrer mit diversen Ausflüchten herauszureden versuchen. Eigentlich müsste dieser Lkw-Fahrer jetzt die Tiere umladen. Doch dann verständigen sich die Kontrolleure darauf, dass solch ein Aufwand in keinem Verhältnis zur noch bevorstehenden Strecke steht. Der Fahrer muss deshalb lediglich die Wasserversorgung einschalten, "weil die Tiere durch den Stress einen höheren Wasserbedarf haben", erläutert der Tierarzt. "Sollte es noch wärmer werden, muss er auch die Lüftung aktivieren." Dann darf er weiter bis zum Zielort fahren.

Auf dem Parkstreifen daneben ist ein nächster Transporter mit Ferkeln gestoppt worden. Er ist auf dem Weg von Mittelsachsen nach Würzburg. Auf der Rückseite des Aufliegers verkündet ein großer Schriftzug: "Ich transporTiere mit Sorgfalt." Die 520 Läufer sind tatsächlich auf drei Etagen vorschriftsmäßig untergebracht. "Die benötigte Fläche richtet sich nach dem Gewicht der Tiere", erläutert Klimowitz. Wasser hat der Fahrer nicht an Bord. "Für die nicht mal vier Stunden Fahrt brauche ich das nicht", meint er. Die Beamten sehen das anders. Sie fragen telefonisch in der Straßenmeisterei Hainichen an, ob der Fahrer dort Wasser tanken kann. "Problemlos", so die Auskunft. Ein Polizeikradfahrer begleitet den Viehtranport dorthin und nach einer halben Stunden zurück zur Kontrollstelle.Dort haben die Beamten inzwischen alle Papiere überprüft: Darf das Unternehmen überhaupt Schweine transportieren? Sind die Lieferpapiere in Ordnung? Hat der Fahrer die Berechtigung für Tiertransporte? Als er zurückkommt, wird noch geschaut, ob die Tränken auf dem Lkw aktiviert sind. Dann gibt es für ihn grünes Licht. Für Transporte, die länger als acht Stunden unterwegs sind, gibt es von der EU weitaus strengere Auflagen als für die mit weniger Fahrzeit. Sie müssen zum Beispiel immer Wasser dabeihaben und mit einem Navigationsgerät ausgestattet sein, um den Transportweg verfolgen zu können. "Trotzdem passen die gesetzlichen Pausenreglungen für Fahrer und Tiere überhaupt nicht zusammen", meint Andreas Poike. Während jeder Brummifahrer nach 4,5 Stunden eine Ruhepause einlegen muss, dürfen zum Beispiel Kühe laut EU-Verordnung 14 Stunden ohne Halt über Fernstraßen rollen. Erst dann muss der Transport eine Stunde pausieren, bevor wieder 14 Stunden Fahrt erlaubt sind. Während solche Laster in der Regel mit zwei Fahrern besetzt seien, die sich dann abwechseln, sind die Tiere im Dauerstress, schätzen Polizeibeamte und Amtstierarzt ein. Ganz besonders dann, wenn es so heiß wird wie vergangene Woche. Die sächsischen Grünen verlangen genau deshalb, auf EU-Ebene eine maximale Transportdauer von acht Stunden einzuführen. "National wollen wir die Transportzeit sogar auf vier Stunden beschränken", sagte der Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag, Volkmar Zschocke. Generell müsse es darum gehen, Fahrstrecken zu verkürzen und lange Transporte zu vermeiden. Aufzucht und Schlachtung müssten enger beieinanderliegen.