Tillich: Merkel steht für Verlässlichkeit

erschienen am 20.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sieht in der erneuten Kanzlerkandidatur Angela Merkel ein Gegengewicht zu Donald Trump. «Angela Merkel ist die Antwort auf den Populismus dieser Zeit. Sie ist quasi der Anti-Trump», sagte Tillich am Sonntag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Merkel stehe «für Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und für eine Politik, die möglichst viele Menschen mitnimmt».