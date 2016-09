Von "Zwickauer Terrorzelle" spricht niemand mehr

Fünf Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Trios musste Rathauschefin Pia Findeiß als Zeugin im Landtag aussagen.

Von Tino Moritz

erschienen am 26.09.2016



Dresden. Normalerweise ist es für Politiker kein gutes Zeichen, wenn sie in einen Untersuchungsausschuss vorgeladen werden. Bei der Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) verhielt es sich gestern anders. Auf Antrag der Linksfraktion war sie in den Zeugenstand gebeten worden, hatte aber ganz offenkundig nichts zu verbergen.

Findeiß erfuhr zwar an jenem 4. November 2011 als eine der ersten davon, dass ein Haus in der Frühlingsstraße 26 in Flammen stand. Der damals örtliche und jetzt sächsische Polizeipräsident Jürgen Georgie informierte sie drei Tage später auch darüber, dass es zwischen der Brandstiftung dort und einem Banküberfall im thüringischen Eisenach wie auch anderen Straftaten einen Zusammenhang gebe. Aber dass es sich um das Versteck von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt handelt, die für eine Mordserie quer durch Deutschland verantwortlich gemacht werden, hat Findeiß sich irgendwann selbst zusammenreimen müssen. Offiziell erfuhr sie das nie.

Den Prozess gegen Beate Zschäpe verfolgt sie bis heute aus persönlichem Interesse, lese auch Bücher zum Thema. Wegen der Kosten für den Feuerwehreinsatz und die Unterbringung von zwei Katzen habe Zwickau Ansprüche gegen Zschäpe geprüft, bestätigte Findeiß. Zugleich wies sie darauf hin, dass das Trio nie offiziell in Zwickau gemeldet war - und das Einwohnermeldeamt keinem der drei einen falschen Pass ausgestellt habe. Zwickau habe nicht mehr Probleme mit rechtsextremen Erscheinungen als andere vergleichbare Städte, so Findeiß.

Vom Landesamt für Verfassungsschutz -bei dem sie allerdings von sich aus auch nie nachfragte - sei sie bis heute nie über die rechtsextreme Szene in der Stadt informiert worden. Alle Kenntnisse über rechte Gruppen habe sie aus Medien oder Recherchen ihres Pressesprechers gewonnen. Um die Stigmatisierung ihrer Stadt durch den Begriff "Zwickauer Terrorzelle" zu beenden, habe sie nach dem Auffliegen des NSU auch dem Bundeskanzleramt einen Brief geschrieben. Heute ist der Beiname so gut wie verschwunden. Ihrem Vorschlag, ein Dokumentationszentrum zum NSU zu errichten, folgten indes weder Kanzlerin Angela Merkel noch die Landesregierung. Letztere finanzierte indes den Abriss des Hauses an der Frühlingsstraße mit, der wiederum laut Findeiß auf einen Vorschlag von Georgie zurückging, um eine "Kultstätte" für Neonazis zu vermeiden. Weiter im Gespräch sei die Erweiterung der bisherigen Gedenkstätte für NS-Opfer um diejenigen des NSU. (mit dpa)