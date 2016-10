Was alles schief ging im Fall al-Bakr

Eine Chronologie der Fehleinschätzungen, Pannen und Versäumnisse der sächsischen Behörden und Ermittler

Von Jürgen Becker

erschienen am 13.10.2016



Chemnitz. Der Suizid Dschabir al-Bakrs ist nicht die erste schwere Fehleinschätzung der sächsischen Behörden. Schon vorher unterliefen den Ermittlern eine ganze Reihe an Pannen. Ungereimtheiten kommen hinzu. Eine Chronologie.

1. Die mysteriöse Syrienreise: Nach Erkenntnissen mehrerer Medien war der im Juni 2015 als Flüchtling anerkannte al-Bakr monatelang in der Türkei. Unklar ist, wann genau der 22-Jährige aufbrach und wie oft er ein- und ausreiste. Dem MDR zufolge soll er sich auch in der syrischen Stadt Idlib aufgehalten haben. Grundsätzlich durfte al-Bakr nach seiner Anerkennung als Flüchtling zwar reisen, aber ohne Visum den Bestimmungen zufolge nur innerhalb der EU. Für die Türkei wäre ein Visum erforderlich gewesen. Wie gelang es al-Bakr also, unbemerkt zwischen der Türkei und Deutschland hin- und herzureisen?

2. Die auffällige Observation: Die sächsische Polizei observierte ab Freitag das Haus in der Straße Usti nad Labem 97 in Chemnitz, in dem al-Bakr ein- und ausging. Laut "Bild" ging sie dabei aber offenbar so auffällig vor, dass sogar die Nachbarn des Terrorverdächtigen das bemerkt hätten. Diesem Bericht zufolge stand ein Dienstfahrzeug offen sichtbar auf einer Wiese vor dem Gebäude. Trotz "intensiver Aufklärungsarbeit" konnte die Polizei laut Jörg Michaelis, dem Präsidenten des Landeskriminalamtes, dann aber nicht herausfinden, in welcher Wohnung genau sich al-Bakr aufhielt. Es habe mehrere Mieter mit arabisch klingenden Namen gegeben, so Michaelis. Als sich später durch "intensive Aufklärungsarbeit" die richtige Wohnung herauskristallisiert habe, habe der Zugriff dennoch abgebrochen werden müssen, weil nicht zweifelsfrei zu klären gewesen sei, ob er sich zu diesem Zeitpunkt in dieser oder doch in einer anderen Wohnung aufhalte.

3. Der verpatzte Zugriff: Obwohl Ermittler al-Bakr am Samstagmorgen um 7 Uhr sehr nah sind, kann er nicht eindeutig identifiziert werden und kann entwischen. Die Verfolgung misslingt laut Michaelis, weil die Polizisten mit ihrer mehr als 30 Kilogramm schweren Schutzkleidung nicht hinterherkommen - obwohl al-Bakr laut Fahndungsaufruf "schlurft". Er entkommt aber wohl auch, weil die Polizei es versäumt hatte, einen zweiten Absperrring um das observierte Wohnhaus zu ziehen.

4. Die ungestörte Flucht: Trotz Hunderter Beamter im Fahndungseinsatz reist der Terrorverdächtige am Samstag unbehelligt durch Sachsen. Nachdem er in einem Online-Netzwerk für syrische Flüchtlinge nach einem Platz zum Übernachten gesucht hat, trifft er sich am Leipziger Hauptbahnhof mit Landsleuten. Auch dort fällt er den Fahndern nicht auf - trotz engmaschiger Videoüberwachung des Gebäudes und des Vorplatzes. Zuvor soll al-Bakr Medienberichten zufolge noch zu seiner alten Wohnung in Eilenburg - eine Kleinstadt nahe Leipzig - gefahren sein und bei Nachbarn geklingelt haben. Nachbarn alarmierten laut "Bild" die Polizei. Doch dem Bericht zufolge kamen die Beamten erst eine Stunde später. Da soll al-Bakr schon lange wieder weg gewesen sein. "Spiegel online" zufolge könnten das Klingeln und die von Nachbarn geschilderten Geräusche im Treppenhaus aber auch von Zielfahndern herrühren, die im Treppenhaus auf al-Bakr gewartet hätten. Eindeutig identifiziert worden sei al-Bakr in Eilenburg am Samstag laut "Spiegel" nicht.

5. Der späte Fahndungsaufruf: Fast 36 Stunden braucht die sächsische Polizei, den Fahndungsaufruf auch ins Arabische zu setzen. Erst am Sonntag wird er gegen 21 Uhr im Internet auf Arabisch veröffentlicht.

6. Hinweise übersehen: "MDR exakt" hat al-Bakrs Facebook-Seite ausgewertet. Demnach hat er spätestens seit Januar 2016 offen mit dem IS sympathisiert. Er habe unter anderem gepostet, dass er in den Dschihad ziehen werde, so das Magazin. Er werde die Juden und Kreuzfahrer besiegen. Weiter kündigte er an: "Ihr werdet Euch bald wundern!" Auf Facebook sei er zudem mit IS-Kämpfern befreundet gewesen.