Wird Haltung zu Höcke zur AfD-Gretchenfrage?

Die Wahl der Landesliste für den Bundestag am Wochenende könnte für die AfD zur Richtungsentscheidung geraten.

Von Tino Moritz

erschienen am 26.01.2017



Dresden. Frauke Petry scheint sich sicher zu sein. "Ich kenne die Mehrheitsverhältnisse in der AfD recht genau und weiß, was die Mehrheit der Parlamentarier und auch der Mitglieder für eine Politik möchte", sagte die Bundeschefin am Dienstag dem MDR. Im Interview ging es - mal wieder - um den Umgang mit Björn Höcke, dem Thüringer Landeschef. Den hat Petry öffentlich zur "Belastung für die AfD" erklärt, nachdem er eine Woche zuvor in Dresden eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und den Deutschen bis heute den "Gemütszustand eines total besiegten Volkes" nachgesagt hatte.

Petry will Höcke offenbar wirklich loswerden, seine Rede soll keinesfalls folgenlos bleiben. Aber da beginnt das Problem: Höcke hat selbst in Petrys AfD-Heimatverband doch so einige glühende Verehrer. Zu denen, die dem Geschichtslehrer im Brauhaus Watzke zujubelten, gehörte beispielsweise Jens Maier. Der bisher für Pressesachen zuständige Richter am Landgericht Dresden erklärte gestern auf Facebook unter Verweis auf einen steigenden AfD-Umfragewert nach dem Höcke-Auftritt, dass es sich eben immer auszahle, Farbe zu bekennen und Haltung zu zeigen. Meier weiter: "Björn Höcke bleibt meine Hoffnung!"

So ähnlich hatte es der 54-Jährige schon im Watzke gesagt. Als Redner im Vorprogramm nannte er Höcke einen "aufrechten Patrioten", kritisierte die angebliche "Herstellung von Mischvölkern, um die nationalen Identitäten auszulöschen", und bezeichnete die NPD als "einzige Partei, die immer entschlossen zu Deutschland gestanden hat" - bevor die AfD kam. Nachdem der gebürtige Bremer dann auch die "Umerziehung" nach dem Zweiten Weltkrieg geißelte, erklärte er gleich noch "diesen Schuldkult für beendet, für endgültig beendet".

Nun prüft sein Landgerichtspräsident, ob er damit gegen das für Richter geltende Mäßigungsverbot verstoßen hat. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt schon, weil es mehrere Anzeigen gab. Ob Maiers Rede wirklich justiziabel ist? Sicherer ist wohl, dass er es nun schwerer hat, so wie gewünscht ab Herbst im Bundestagsinnenausschuss zu sitzen. Maier, bis 1986 SPD-Mitglied, tritt zwar als Direktkandidat in Dresden an. Aussichtsreicher als der Sieg im Wahlkreis von CDU-Platzhirsch Andreas Lämmel wäre freilich ein vorderer Listenplatz - und den kann sich der Höcke-Anhänger wohl abschminken.

Anders als bei allen früheren AfD-Landeslisten in Sachsen fällen nun nicht mehr alle anreisenden Parteimitglieder der bis jetzt auf 1628 angewachsenen Parteibasis die Entscheidung, sondern erstmals Delegierte. Rund 320 werden dazu am Wochenende in Klipphausen im Landkreis Meißen erwartet. Vermutlich erst am Sonntag werden sie die Liste wählen. Dass Petry, die es als Direktkandidatin in der Sächsischen Schweiz mit dem seit 1990 im Bundestag sitzenden CDU-Mann Klaus Brähmig aufnimmt, zur Nummer 1 gewählt wird, steht außer Frage. Mindestens die nachfolgenden sechs Plätze gelten als ziemlich sicher, wenn die AfD bei der Bundestagswahl am 24. September in Sachsen auf die in Umfragen vorhergesagten 25 Prozent kommt.

Zu den mehr als 30 Listenbewerbern zählen 14 der 16 Direktkandidaten. Von den 14 Landtagsabgeordneten zeigt sich außer Petry nur noch der 72-jährige Detlev Spangenberg interessiert. Auch Parteivize Thomas Hartung kandidiert, obwohl er beim Kampf um eine Direktkandidatur das Nachsehen hatte. Mit Stefan Dreher will auch Maiers Richterkollege am Landgericht auf die Liste, wenn auch nur auf einen "Ehrenplatz". In Klipphausen steht jedem Kandidaten eine Fragerunde bevor, bei der die Haltung zu Höcke eine Rolle spielen dürfte. Wie heißt es doch im "Leitfaden für die Kandidatenfindung", den die AfD zur Vermeidung neuer Personalquerelen erarbeitet hatte? Neben einer "möglichst universitären Ausbildung und fünf Jahren Berufserfahrung", "rhetorischen Fähigkeiten", "Durchsetzungsvermögen", einem "sauberen Facebookprofil" und "charakterlicher Eignung" wird darin auch noch "Loyalität gegenüber dem Landesverband" empfohlen - und gegenüber "Vorsitzenden".