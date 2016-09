WÃ¶lfe auf tschechischer Seite des Erzgebirges entdeckt

Wölfe auf tschechischer Seite des Erzgebirges entdeckt

erschienen am 08.09.2016



Albertamy (dpa) - Im tschechischen Teil des Erzgebirges haben sich erstmals seit 200 Jahren wieder Wölfe dauerhaft angesiedelt. Rund um die Gemeinde Albertamy, rund zehn Kilometer südöstlich des sächsischen Johanngeorgenstadt, seien in letzter Zeit mehrere Schafe gerissen worden, berichtete die Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag. «Experten haben festgestellt, dass es sich nicht um einen Wolf, sondern um ein ganzes Rudel handeln muss», sagte der Bürgermeister der Kleinstadt, Zdenek Lakatos.

Der Zoologe Vit Tejrovsky von der Verwaltung des Naturschutzgebiets Kaiserwald (Slavkovsky les) begrüßte die Entwicklung. «Wölfe sind ausgezeichnete Jäger, die bei der Regulierung der überbordenden Wildschwein- und Rehpopulation helfen können», sagte er. Auf sächsischer Seite haben sich die Raubtiere seit längerem wieder etabliert. Im Erzgebirge war der Wolf zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgerottet worden.