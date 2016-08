Wohnortpflicht fÃ¼r FlÃ¼chtlinge - kommt sie auch in Sachsen?

Wohnortpflicht für Flüchtlinge - kommt sie auch in Sachsen?

Wenn es nach der SPD ginge, gäbe es sie bald - auf ein Jahr begrenzt. Die CDU drückt auf die Bremse. Inzwischen geht wohl Bayern wieder voran.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 30.08.2016



Dresden. Wie frei sich künftig selbst anerkannte Flüchtlinge in Sachsen bewegen können, darüber streitet derzeit die schwarz-rote Koalition in Dresden. Das erst am 6. August in Kraft getretene Bundesintegrationsgesetz regelt, dass Flüchtlinge zunächst in den Ländern bleiben müssen, wo ihr Asylverfahren durchgeführt wurde. Das gilt sogar rückwirkend ab 1. Januar. Darüber hinaus können die Länder festlegen, ob etwas Ähnliches in ihren Grenzen für Landkreise und Orte gelten soll. Die Sachsen-SPD ist am Dienstag vorgeprescht und schlägt vor, derartige "Wohnsitzauflagen" für die Dauer von einem Jahr auszusprechen. Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) sagte gegenüber der "Freien Presse", dass das "eine Chance für gelingende Integration in den Städten und Gemeinden sein kann".

Der Koalitionspartner CDU hält sich noch zurück. Innenminister Markus Ulbig verweist auf frühestens November. Bis dahin seien noch zahlreiche juristische Fragen zu klären. "Wir wollen keine neue Klagewelle auslösen", sagte er. Es gehe zunächst darum zu beobachten, wie sich das neue Gesetz in der Praxis auswirke.

Ähnlich sieht es auch der Sächsische Landkreistag. Dort bezweifelt man noch, ob tatsächlich viele Flüchtlinge nach Leipzig und Dresden gehen werden. "Man hüte sich vor Schnellschüssen", sagte Wolf Groneberg für den kommunalen Spitzenverband. Die durchweg CDU-geführten Landkreise sind davon ohnehin nicht begeistert. "Da wir diese Residenzpflicht nicht haben", sagte Michael Geißler, Landrat im Kreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Anfang der Woche in einem Interview, "gibt es für uns nur einen Vorteil: Es gehen viele."

Bayern will Zeitungsberichten zufolge noch diese Woche als erstes Bundesland eine "Wohnortpflicht" einführen. Die CSU argumentiert, dass damit vermieden werden solle, dass sich Flüchtlinge verstärkt in Großstädten und dort in bestimmten Vierteln niederlassen, was die Bildung von Parallelgesellschaften befördere und Integration erschwere. Zugleich sollen die von Sozialleistungen abhängigen Flüchtlinge nach festgelegten Quoten auf Landkreise und Städte verteilt werden. Verstöße sollen mit Leistungskürzungen geahndet werden.

Eine ähnliche Lösung hat der Sächsische Städte- und Gemeindetag diskutiert. Geschäftsführer Mischa Woitscheck sagte, dass der Verband einer Wohnsitzpflicht aufgeschlossen gegenüberstehe - wegen der besseren Integration und gegen den ungesteuerten Zuzug in städtische Zentren. In Thüringen ist Rot-Rot-Grün über das Thema zerstritten. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wollen noch 2016 zu einer Regelung kommen. Keine Pläne gibt es in Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.