Zahl der Borreliose-Infektionen in Sachsen steigt

erschienen am 21.10.2016



Leipzig/Pirna (dpa/sn) - Borreliose-Infektionen haben in diesem Jahr in Sachsen zugenommen. Nach Angaben des Berliner Robert Koch-Institutes wurden 2016 bislang 1467 Fälle registriert, im gesamten Vorjahr waren es 1338. Experten warnen allerdings auch vor verfrühten Prognosen. «Die Krankheit wird durch Bisse von Zecken übertragen und deren Population ist immer starken Schwankungen unterworfen», sagte eine Sprecherin des Institutes. Im Jahr 2012 habe es in Sachsen 916 Fälle gegeben, im Jahr 2006 waren es 2215.