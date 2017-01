Zastrow gibt Kandidatur verloren

Sachsens FDP-Chef ohne Chance auf Direktmandat

erschienen am 14.01.2017



Dresden. Holger Zastrow, FDP-Landeschef und Bundesvorstandsmitglied, hat endgültig auf eine Direktkandidatur zur Bundestagswahl im Herbst 2017 verzichtet. Das berichteten gestern übereinstimmend Dresdner Zeitungen. Der 48-Jährige war im November mit nur einer Stimme einem eher unbekannten Kandidaten in seinem Dresdner Wahlkreis unterlegen. Wenig später wurde ein Formfehler bei der Wahl festgestellt. Für die für heute anberaumte Wiederholung sagte Zastrow seine Teilnahme ab. "Ich bleibe fern und trete nicht noch einmal an", wird er zitiert. Er akzeptiere den Wahlausgang in der ersten Runde. "Ich habe vorher nicht gekungelt und werde es auch jetzt nicht tun", sagte er der "Morgenpost". Zastrow zeigte sich dennoch von seinem Kreisverband wegen mangelnder Unterstützung enttäuscht.

Ob damit auch das letzte Wort über eine Bundestagskandidatur über die Landesliste gesprochen ist, ließ Zastrow weiter offen. Am 4.März stellt die FDP im mittelsächsischen Mittweida ihre Landesliste auf. Deren vordere Plätze gelten als aussichtsreich für den Einzug in den Bundestag. (uk)