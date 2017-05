Zustimmung für Initiative zu Antennengemeinschaften

erschienen am 12.05.2017



Berlin/Dresden (dpa) - Der Bundesrat hat einer sächsischen Initiative zur Befreiung der Antennengemeinschaften von den Gema-Gebühren zugestimmt. «Wir wollen damit eine Gerechtigkeitslücke schließen», sagte Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Freitag in Berlin. Dass die Gemeinschaften für die Weiterleitung des Satellitensignals von der Rechteverwertungsgesellschaft zur Kasse gebeten würden, stelle eine Ungleichbehandlung gegenüber Einzelempfängern oder Wohnungseigentümergemeinschaften dar. Die Antennengemeinschaften waren in den 1980er Jahren in der DDR vor allem in Regionen entstanden, in denen ansonsten kein West-Fernsehen zu empfangen war.