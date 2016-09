Der kubanische Weg

Ihre Insel hat schwere Zeiten erlebt - und doch ging es für die Kubaner immer irgendwie weiter. Jetzt, da sich neue Zeiten ankündigen, lautet die große Frage: Wie lange bleibt ihr Land besonders?

Von Tino Moritz

erschienen am 23.09.2016



Havanna. Evelin Wiemann hätte es bequemer haben können. Ihr ganzes Leben verbrachte sie im Sozialismus. Und sie hat es nicht drauf angelegt. Mit 19 wagte sich die gebürtige Chemnitzerin zum Maschinenbau-Studium ins sowjetische Odessa, mit 23 wanderte sie nach Havanna aus.

Evelin Wiemann ist seit zehn Jahren Rentnerin, in einem Monat wird sie 70. Ihren späteren Mann, einen Kubaner, hat sie in Odessa am ersten Studientag kennengelernt. Auf Kuba ist sie geblieben, genauso wie ihre inzwischen 39-jährige Tochter und deren zwei Kinder. Ihr 36-jähriger Sohn mit ebenfalls zwei Kindern ist inzwischen in den USA. Heute ist das kein Problem mehr. "Früher wurden alle Kubaner, die sich ins Ausland abgesetzt hatten, Gusanos genannt", erinnert sich Evelin Wiemann. Gusanos, so heißen Würmer auf Spanisch. "Das ist aber schon lange nicht mehr so. Jetzt sind es nur noch Kubaner im Ausland." Auf die Überweisungen ihrer fünf Millionen Verwandten von außerhalb sind die Kubaner zu Hause angewiesen.

Es ist einiges anders geworden in Kuba, ein Vierteljahrhundert nach dem kollektiven Zusammenbruch der sozialistischen Bruderstaaten. Manches auf der Karibikinsel erinnert an den einstigen DDR-Alltag: Die Ladas und Moskwitschs sind es nicht mehr, aber die halbleeren Regale in und die langen Schlangen vor den Einkaufsmärkten. Die übervollen Busse. Die roten und blauen Halstücher über den weißen Hemden und Blusen der Schüler. Und auch diverse Losungen und Transparente an Häuserfassaden oder Straßenrändern. Anderes wie Latinopop-Klänge aus Smartphones oder Menschenaufläufe an bestimmten Kreuzungen in der Altstadt von Havanna mit stoisch vor sich auf den Bildschirm starrenden Kubanern kommt Westeuropäern aus dem eigenen Alltag bekannt vor - nur dass die Jugend in Havanna nicht auf "Pokémon Go"-Jagd ist, sondern an den noch spärlichen W-Lan-Hotspots Kontakt zur Außenwelt sucht.

Evelin Wiemann sitzt auf einer Parkbank in Havanna, hinter ihr Palmen, in Sichtweite das Meer. Der Malecón, die kilometerlange Steinmauer am Strand von Havanna, ist bis tief in die Nacht von jungen Kubanern und Kubanerinnen besetzt. Sie halten Ausschau nach "Mangos", wie sie begehrenswerte Touristen nennen. Es ist September und Wirbelsturm-Zeit, Wiemann hat ihre Geburtstagsfeier vorsichtshalber auf das nächste Jahr verlegt, man weiß ja nie. Ihre Tochter hat ihr gerade eine SMS geschrieben. Wenn sie irgendwo Muskatnuss fände, solle sie das Gewürz kaufen. "Es gibt immer mal was nicht, da muss man dann ein bisschen laufen." Dann zeigt Evelin Wiemann ihre "Libreta", die Lebensmittelkarte. Jedem Haushalt steht eine Ration an Grundnahrungsmitteln wie Reis, Öl, Salz, Zucker und Kaffee für ermäßigte Preise in bestimmten Läden zu. 305 kubanische Pesos bekommt die Rentnerin jeden Monat, umgerechnet nicht einmal 12 Euro.

Kuba hat viel durchgemacht in den vergangenen Jahren - nicht erst seit der von Fidel Castro angeführten Revolution, mit der Oberst Fulgencio Batista 1959 in die Flucht geschlagen wurde. Die USA reagierten mit der Einstellung ihrer jährlichen Finanzspritze und einem bis heute anhaltenden Wirtschaftsembargo. 1961 scheiterte ihr Versuch, über eine Invasion in der "Schweinebucht" die alten Verhältnisse wiederherzustellen. 1962 stand die Welt nach der Stationierung sowjetischer Raketen am Rande eines Atomkriegs. Kuba war Schauplatz der Weltgeschichte.

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs öffnet sich die Republik ganz langsam. Erst wurden den Kubanern Restaurants mit 12 Plätzen erlaubt, dann mit 20, später mit 50, inzwischen gibt es keine Begrenzung mehr, weiß Amado Hernández. Sein Cousin hat in Havanna eine Privatpension eröffnet und gleich um ein Lokal erweitert. Amado hilft dabei - von Deutschland aus. Sein heute 80 Jahre alter Vater hat einst an der Seite von Che in Havanna gekämpft. Amado ist 1971 in Karl-Marx-Stadt geboren und hat sich seit 1991 mit seinem Reisebüro auf Kuba spezialisiert. Die Nachfrage sei größer geworden, "Kuba ist in aller Munde."

Warum eigentlich? "Jeder will nochmal hin, bevor McDonald's kommt." Sagt man das nicht schon seit 20 Jahren? "Aber erst jetzt war Obama da." Amado weiß nicht, ob Kuba es richtig macht mit der langsamen Öffnung. Ihm selbst geht es mit den Internetzugängen viel zu langsam. "Aber was passiert, wenn es zu schnell geht, weiß ja auch keiner." Dann erzählt er noch, dass Kuba zwar seine Flughäfen ausgebaut hat, aber die Infrastruktur im Hinterland mit Kiosken und Restaurants noch fehlt. Für die kubanische Führung ist bisher klar: Das Land muss Volkseigentum bleiben, Ausländer sollen Devisen bringen, dürfen aber keine Häuser kaufen, und Journalisten brauchen ein extra Visum zum Arbeiten auf der Insel.

Amado sagt, dass fast jede Familie über spätestens drei Ecken Verwandte im Ausland hat, die helfen können. Und müssen. Und dass viele dieser Verwandten liebend gern zurück nach Kuba gingen - wenn sie dort genug Geld zum Leben verdienen könnten. "Kuba wird immer anders bleiben", glaubt Amado. "Die Kubaner hängen an ihrer Heimat."

Die Yacht "Granma", die Castros Revolutionäre 1956 von Mexiko nach Kuba brachte, lebt bis heute als Name des Verlautbarungsorgans der Kommunistischen Partei fort. Gerade ist dort mal wieder die Rede von der "seit sechs Jahrzehnten andauernden Belagerung" durch die USA, weil der Postanbieter TNT eben unter Verweis auf das Embargo den kubanischen Botschaften in Spanien, Türkei und Österreich Kurierdienste verweigert hat. Der "Granma"-Duktus erinnert an die gestanzten Formulierungen im früheren "Neuen Deutschland", die Boykott-Nummer von TNT hingegen an den vergangen geglaubten Kalten Krieg.

Für Kuba ist er noch real. Dass die Eiszeit vorbei sei, hatte US-Präsident Barack Obama bei seinem Besuch im März den Kubanern in einer live im Staatsfernsehen übertragenen Rede versprochen. Ein halbes Jahr später scheint ihr Ende immer noch weit weg zu sein - wegen Obama. "Unsere Führung hat Angst bekommen", sagen Kubaner, wenn man sie drauf anspricht. So wird es wohl auf absehbare Zeit kein Goethe-Institut in Havanna geben. Dass das Internet bald flächendeckend Einzug halten wird, gilt ebenfalls als unwahrscheinlich. Und auch McDonald's wird vorerst nicht auf die Insel gelangen. Dafür ist Coca Cola schon da - wenn auch nur die in Mexiko produzierten Dosen. In Mexiko genießt die Insel genauso wie im Rest Lateinamerikas einen guten Ruf - nicht nur, weil das kleine Kuba den großen USA nach wie vor Paroli bietet, sondern auch wegen seines weiterhin als vorbildlich geltenden Bildungs- und Gesundheitssystems.

Raúl Castro, inzwischen 85 Jahre alt, hat angekündigt, nur noch bis Februar 2018 Staatschef zu bleiben, ein Nachfolger vom Schlag der Castro-Brüder oder des einstigen Revolutionshelden Che Guevara ist nicht in Sicht. Schon als Raúl Fidel 2008 abgelöst hat, glaubten viele an ein Ende des sozialistischen Experiments Kuba, aber das blieb genauso aus wie nach 1989. Gerade intensiviert Kuba seine Kontakte zu Asien, der im August 90 Jahre alt gewordene Fidel traf erst vor ein paar Tagen auch den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Neue Partner sind auch dringend nötig: Mit Venezuela, das Kuba jahrelang zu Sonderkonditionen Öl gewährte, steckt der Hauptverbündete in ernsthaften wirtschaftlichen Turbulenzen - ein Umstand, den die kubanische Führung um Castro offen einräumt.

Als in der vergangenen Woche eine sächsische Wirtschaftsdelegation um Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) für zwei Tage in Kuba weilte, erinnerte der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Juan Triana Cordovi auch an Castros Appell, dass Kuba seine Vorurteile gegenüber ausländischen Investoren abbauen müsse. Neben dem Widerstand gegen Veränderungen benannte Cordovi als Schwächen auch das geringe Wirtschaftswachstum und die demografische Entwicklung. 2030 wird ein Drittel der Bevölkerung Kubas älter als 60 sein.

Tillich und seine Leute waren danach trotzdem enttäuscht, eine besondere Verbundenheit aus DDR-Zeiten ließen sie nicht erkennen. Die ehemalige DDR-Bürgerin Evelin Wiemann glaubt indes an Kuba und daran, dass es sich Stück für Stück weiter ändern wird. Um über die Runden zu kommen, arbeitet sie nebenbei als Dolmetscherin und Stadtführerin in Havanna. Evelin Wiemann hofft auch deshalb auf die Normalisierung der Beziehungen mit den USA, damit sie ihrem Sohn SMS schicken kann. "Aber", sagt sie dazu, "der materielle Lebensstandard ist nicht die Hauptsache. 20 Buttersorten braucht kein Mensch."