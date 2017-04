Netanjahu lässt Treffen mit Gabriel platzen

24.04.2017

freiepresse.de

Welt

Bernd von Jutrczenka

Holocaust-Gedenktag in Israel: Gabriel erinnert an die Opfer

Außenminister Gabriel betont am Holocaust-Gedenktag in Israel die Verantwortung Deutschlands. Beim «Marsch der Lebenden» gehen in Polen Tausende mit. In Israel steht für einen Moment das Leben still. weiterlesen