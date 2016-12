Streit um Weihnachten an deutsch-türkischer Elite-Schule

Deutschland schickt Lehrer an türkische Elite-Schulen und bezahlt sie auch. An der berühmtesten dieser Schulen wird nun hitzig über den Umgang mit Weihnachten diskutiert. Im Fokus: eine Mail ans deutsche Kollegium.

erschienen am 18.12.2016



Istanbul (dpa) - Am deutsch-türkischen Elite-Gymnasium Istanbul Lisesi ist ein heftiger Streit um den Umgang mit dem christlichen Weihnachtsfest entbrannt.

In einer E-Mail, die die Leitung der deutschen Abteilung der Schule an das Kollegium schickte und die der dpa vorliegt, hieß es: «Es gilt nach Mitteilung der türkischen Schulleitung eben, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird.» In Deutschland löste die Berichterstattung über die Mail einen Sturm der Entrüstung aus. Die vom Bildungsministerium in Ankara eingesetzte türkische Schulleitung dementierte aber am Sonntag, dass es ein solches Weihnachtsverbot ausgesprochen habe.

Das entspreche nicht der Wahrheit, hieß es in einer am Abend auf der Homepage der Schule veröffentlichten Mitteilung. Allerdings hätten die deutschen Lehrer im Unterricht «vor allem in den letzten Wochen Texte über Weihnachten und das Christentum auf eine Weise behandelt, die nicht im Lehrplan vorgesehen ist». Sie hätten dabei Aussagen getroffen, «die von außen betrachtet den Weg für Manipulationen freimachen».

Daraufhin habe die türkische Schulleitung «unverzüglich» ein Treffen mit der Leitung der deutschen Abteilung einberufen, heiß es weiter. Dabei seien die deutschen Lehrer aufgefordert worden, solche «Gerüchte» nicht zu befördern und im Sinne der «Zusammenarbeit der beiden Länder» Sensibilität zu zeigen.

Auch die Teilnahme des Schulchors des Istanbul Lisesi am traditionellen Weihnachtskonzert im deutschen Generalkonsulat in der Metropole war am vergangenen Dienstag kurzfristig abgesagt worden. Aus dem deutschen Kollegium wurde dafür die türkische Schulleitung verantwortlich gemacht. Diese teilte am Sonntag mit: «Das betreffende Konzert wurde von den verantwortlichen deutschen Lehrern aus einem auch für uns nicht nachvollziehbaren Grund abgesagt.»

Das türkische Bildungsministerium äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Weihnachts-Streit, der bei deutschen Politikern Empörung hervorrief. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es: «Wir verstehen die überraschende Entscheidung der Leitung des Istanbul Lisesi nicht.» Es sei «sehr schade, dass die gute Tradition des vorweihnachtlichen interkulturellen Austausches an einer Schule mit langer deutsch-türkischer Tradition in diesem Jahr ausgesetzt wurde. Wir nehmen das natürlich mit unseren türkischen Gesprächspartnern auf.»

Die derzeit 35 deutschen Lehrer des Istanbul Lisesi werden von der Bundesrepublik entsandt und aus Steuermitteln bezahlt, was auf eine jährliche Förderung in Millionenhöhe hinausläuft. Das Elite-Gymnasium wird ausschließlich von türkischen Schülern besucht, ist aber eine anerkannte deutsche Auslandsschule. Der türkische Schulleiter wird direkt vom Bildungsministerium in Ankara ernannt und ist dessen höchster Vertreter an der Schule. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Alman Lisesi, einer weiteren traditionsreichen deutschen Auslandsschule in Istanbul, die auch deutsche Kinder besuchen.

Grundlage der personellen Unterstützung durch die Bundesrepublik ist ein Zusatzvertrag zum Kulturabkommen zwischen Berlin und Ankara, wonach Deutschland bis zu 80 deutsche Lehrer an bestimmte türkische Schulen entsendet. Das deutsche Kollegium der Schule hat eine eigene Abteilungsleitung, die aber der türkischen Schulleitung untersteht. Das Kulturabkommen besagt: «Die Vertragsparteien werden bemüht sein, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ihren Völkern die Kenntnis der Kulturgüter des anderen Landes zu vermitteln.»

Innenstaatssekretär Günter Krings (CDU) zweifelte am Sinn der deutschen Unterstützung für das Istanbul Lisesi. «Das zeigt für mich, dass es dort offenbar kein Interesse an einem offenen kulturellen Austausch mehr gibt», sagte Krings der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post». «Deshalb muss man sich fragen, welchen Sinn eine solche deutsch-türkische Schule dann noch hat.»

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach von einem Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Das Vorgehen sei «ein erneuter Beweis, dass die Erdogan-Türkei alle Brücken nach Europa abreißt», sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Grünen forderten Konsequenzen. «Ein Verbot des Themas Weihnachten an Schulen ist nicht hinnehmbar, erst recht, wenn sie von Deutschland mitfinanziert werden», sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nouripour, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Bundesregierung muss dies Ankara gegenüber eindeutig klarmachen. Wenn die türkische Regierung darauf nicht eingeht, dann muss die Finanzierung für die Schule eingestellt werden.» Nouripour kündigte eine Anfrage an die Bundesregierung zu dem Thema an.

Kritiker werfen der AKP-Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, traditionell säkular geprägte Schulen wie das Istanbul Lisesi zunehmend auf ihren islamisch-konservativen Kurs zu zwingen. Im deutschen Lehrerkollegium herrscht schon seit langem erhebliche Verunsicherung, was den Kurs der Elite-Schule betrifft.