Trumps Liebesentzug

Der neue US-Präsident zeigt Deutschland bisher die kalte Schulter. Berlin gibt sich betont gelassen und übt sich in Geduld. Derweil sorgt Trump in Israel für große Aufregung.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 23.01.2017



Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert wirkt genervt. "Bitte nicht wieder eine Frage zu Donald Trump", scheint seine Miene ausdrücken zu wollen. Doch es hilft nichts. Drei Tage nach der Vereidigung des neuen republikanischen US-Präsidenten stehen viele Fragen im Raum. Wann etwa gedenkt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Trump zu treffen? Wie sieht der Plan B aus, falls sich das transatlantische Verhältnis doch nicht wieder einrenken sollte? Und wie beurteilt die Kanzlerin vor allem den Umgang des Weißen Hauses mit der Wahrheit?

Vor allem der letzte Punkt hatte am vergangenen Wochenende für Irritationen im In- und Ausland gesorgt, wirft er doch ein Licht auf Trumps Umgang mit Dingen, die ihm nicht ins Konzept passen. Die Debatte dreht sich um Trumps Vereidigung am vergangenen Freitag in Washington. Präsidialamtssprecher Sean Spicer hatte behauptete, die Zuschauernmengen bei dem Ereignis sei "das größte Publikum" gewesen, das "je bei einer Vereidigung dabei war. Punkt". Luftaufnahmen zeigten aber, dass die Menschenmenge deutlich kleiner war als jene bei der Vereidigung von Barack Obama 2009. Spicer wird daraufhin der öffentlichen Lüge beschuldigt. Trumps Beraterin Kellyanne Conway springt ihrem Kollegen bei und sagt in einem TV-Interview: "Wir sehen uns genötigt, herauszugehen, reinen Tisch zu machen und alternative Fakten zu präsentieren. "

"Alternative" Fakten? Vielen gilt der Vorfall bereits als Vorgeschmack darauf, wie sich Tatsachen und Behauptungen bei der neuen US-Administration zu vermengen drohen. Doch Seibert will nicht darauf eingehen. "Ich sehe weiterhin keine Veranlassung, jedes Interview, jeden Pressekonferenz-Schnipsel, jedes Vorkommnis im Briefing Room des Weißen Hauses jetzt zu kommentieren. Das werde ich auch in Zukunft so halten."

Er verweist zugleich auf Merkels jüngste Einlassungen zu Trump. Die Kanzlerin habe sich "zu ihren Überzeugungen geäußert". Und Seibert zählt auf: "Die unveränderte Wichtigkeit des transatlantischen Verhältnisses, das gemeinsame Agieren in der Wirtschaftspolitik, in der Handelspolitik, in Verteidigungsfragen als Bündnispartner, die wir ja sind." Seibert setzt einen Punkt ans Satzende. Ein Fragezeichen träfe es derzeit wohl besser.

Dennoch soll es aus offizieller deutscher Sicht wie ein "weiter so" aussehen. In Wirklichkeit haben Kanzleramt und Auswärtigem Amt Schwierigkeiten, die neue Mannschaft in Washington verlässlich einzuschätzen und Kontakte dorthin zu knüpfen. Bereits vor Trumps Vereidigung hatte die Bundesregierung den Leiter des Planungsstabes im Auswärtigen Amt, Thomas Bagger, auf zwei Erkundungstouren in die USA entsandt. Auch der deutsche Botschafter in Washington, Peter Wittig, hatte versucht, seine Kontakte spielen zu lassen. Von Erfolgen ist wenig bekannt. Es heißt, der Erkenntnisgewinn der diplomatischen Expeditionen habe sich in Grenzen gehalten - was in Bezug auf die Beziehungen zu einem der bislang wichtigsten Verbündeten kein beruhigendes Zeichen ist.

Merkels außenpolitischer Berater Christoph Heusgen berichtete unlängst, er habe aus ersten Gesprächen mit dem Trump-Team den Eindruck, dass dort das Verständnis der EU und ihrer Arbeitsweise nicht sehr ausgeprägt sei. Etwas hilflos warb Heusgen für "strategische Geduld" mit der neuen US-Regierung. Viel anderes bleibt Berlin derzeit wohl auch nicht übrig. Seibert zeichnet gestern zwar ein etwas optimistischeres Bild. Er sagt: "Wir haben alle Kontakte, die wir in dieser ja noch sehr, sehr frühen Phase der neuen Administration haben können, und diese Kontakte wachsen und verstetigen sich." Wenn man aber bedenkt, dass es sich bei Deutschland und den USA nicht etwa um verfeindete Staaten auf dem Weg zum Frieden handelt, sondern um langjährige Verbündete, wird die tatsächliche Lage deutlich.

Ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zitiert gestern Äußerungen des Vizekanzlers, wonach "wir nicht in Hektik verfallen dürfen, sondern in Ruhe abwarten müssen, welche konkreten Programme vorgelegt werden". Deutschland und die EU hätten gegenüber den USA guten Grund, "selbstbewusst diesen ganzen Prozess anzugehen". Gabriel will Europa Mut machen. Am Ende hört es sich an wie ein Stoßgebet.

Dass Trump von der EU wenig hält und nach dem britischen Brexit auf weitere Austritte hofft, hatte er unlängst klar gemacht. So dürfte es kein Zufall sein, dass sich der mächtigste Mann der Welt vorerst nicht mit der mächtigsten Frau Europas trifft. Statt Merkel empfängt Trump zuerst die britische Premierministerin Theresa May. Und ein Termin mit Merkel? "Alles hat seine Zeit. Wir werden Sie wie immer rechtzeitig informieren, wenn es dazu konkrete Pläne gibt", sagt Seibert gestern. Das klingt eher unkonkret.