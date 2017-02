ETC schafft Aufstieg

Die Saison ist zwar nicht beendet, für die Eishockey-Schüler aus Crimmitschau steht jedoch schon fest, wie sie ausgehen wird. Positiv.

Von Holger Frenzel

Crimmitschau. Während die Profis der Eispiraten und die Frauen des ETC um den Klassenerhalt zittern müssen, sorgen die Nachwuchs-Puckjäger für Furore: Die Schüler des ETC Crimmitschau haben bereits vorzeitig den Aufstieg in die Schüler-Bundesliga (Gruppe A) geschafft. Sie dürfen somit in der nächsten Saison in der höchsten deutschen Spielklasse antreten. Dann warten als Gegner unter anderem Eisbären Berlin, Düsseldorfer EG, Kölner EC und Krefelder EV. "Damit trägt die kontinuierliche Arbeit im Nachwuchsbereich endlich die ersten Früchte", freut sich ETC-Eishockey-Obmann Lutz Höfer. Er macht zudem deutlich, dass die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern aus Chemnitz, Leipzig und Schönheide sehr gut funktioniere. Dadurch stehe ein breiter Kader zur Verfügung.

Das Team aus Crimmitschau spielt momentan in einer Qualifikationsrunde. Dort sind 16 von 18 Partien absolviert. Schon vor den letzten beiden Auswärtsspielen beim Spitzenreiter ERC Ingolstadt ist der Aufstieg perfekt. Die ETC-Schüler stehen mit 21 Punkten auf dem sechsten Platz. Damit ist klar, dass die Kontrahenten aus Weißwasser (12 Punkte) und Kassel (7 Punkte) in der Tabelle nicht mehr vorbeiziehen können.

Als Trainer trägt Boris Rousson, der früher als Torhüter in der DEL unter anderem für München, Hamburg, Köln und Kassel zwischen den Pfosten stand, die Verantwortung für das Team mit den 14- bis 16-jährigen Nachwuchsspielern. "Wir haben uns in den letzten Monaten im technischen und taktischen Bereich stetig weiterentwickelt", sagt der Deutsch-Kanadier, der im Dezember zwischenzeitlich auch als Interimstrainer bei den Profis der Eispiraten eingesprungen war. Rousson nennt als wichtigste Gründe für den Erfolg die guten Torhüterleistungen und die drei ausgeglichenen Sturmreihen in der Offensive. "Wir haben dabei auch von der guten Arbeit, die in den letzten Jahren im Bereich der Knaben gemacht wurde, profitiert", sagt Rousson, der nun bereits die Weichen für die nächste Spielzeit stellt. Nur sechs Spieler verlassen altersbedingt die Schüler. Am Sonnabend wurde ein erstes Sichtungscamp im Eissportzentrum am Küchwald in Chemnitz durchgeführt.